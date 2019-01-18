立委贈悠遊卡給弱勢學生 買菸酒會自動發訊息告知校方

2019-01-18 20:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天起各國高中、小學放寒假，立委蔡易餘邀請悠遊卡公司及愛心企業家贊助，贈送儲值500元的愛心悠遊卡給嘉義縣海區各國中弱勢學生，今天他到太保國中發給110位孩子們，合照時學生在他背後搞笑，氣氛融洽歡樂，蔡易餘鼓勵學生購買文具，用心學習，未來若再爭取到贊助，學生畢業前可透過系統直接儲值，繼續協助學生。

蔡易餘今天說，他向悠遊卡公司提出致贈弱勢學童方案計畫，獲得公司肯定，並有旅北朴子成功的企業家贊助，特製的「蔡易餘‧家己人」悠遊卡每張卡內儲值500元，讓學生可購買學習上需要的物品，目前台灣正在推行電子商務，消費時可透過悠遊卡了解學生購物習慣，因此和悠遊卡公司達成協議，卡片到學生手上後，公司可分析數據知道學生購買哪些商品，若涉及到學生購買未成年禁止的香菸或酒類等等，公司會發出訊息告知校方，利用新科技關心。

邱獻萱說，感謝立委對太保國中弱勢學生的捐助，希望同學惜福知福，未來出社會若有能力或事業有成，可回饋母校、社會，並珍惜愛心卡，運用學習用品上，而不是浪費掉。

蔡易餘說，愛心悠遊卡捐助對象包括忠和國中、水上國中、太保國中、嘉新國中、鹿草國中、布袋國中、過溝國中、朴子國中、東石國中、東榮國中及六嘉國中學生，共發出754張。

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