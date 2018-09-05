大雨侵蝕龍潭百年「石拱橋」 公所近期搶修

2018-09-05 18:37

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區有座百年「石拱橋」位處龍潭大池上游的上林自行車道途中，往來單車騎士眾多，總會吸引遊客駐足，疑因近日大雨侵蝕，橋墩與基座略有毀損、搖搖欲墜，地方憂心拱橋崩塌，籲請公家單位雇請工匠修復。龍潭區公所表示，近期會派員搶修、通盤檢查橋身結構。

龍潭區公所人員解釋說，「石拱橋」因無通行需要、維護古橋，早在數十年前就禁止通行，近日午後陣雨頻繁，可能是水位上漲，反覆沖蝕基座、橋墩、橋面等，其中駁坎及邊坡有崩裂破損情形，受損較為嚴重。

由於修繕工程需先進行抽水，工務單位考量近日天氣未穩，如大雨又降恐讓工程進度延後、品質下降，昨已派員評估橋身，近期會請包商採用灌漿工法填補崩壞缺口，穩固橋下基底。

市議員徐玉樹今天到現場勘查表示，三年前區公所找包商用混凝土加封橋面，令百年老橋古味盡失，引來文史團體強烈不滿，希望這次工務單位能採「修舊如舊」方式，勿抹煞珍貴的文化資產。徐玉樹說，待「石拱橋」修復後，會邀請市府文化局文資課派員會勘，盼能列為文化古蹟。

文化局文化資產科長魏淑真指出，「石拱橋」是具潛在文化價值的建造物，已列冊追蹤管理，區公所屬於管理單位，施作任何工程或養護前需經文化資產委員審核，不會貿然破壞古物風貌。

區公所指出，「石拱橋」雖有百餘年歷史，但迄今尚未認定為古蹟，一般而言，必須等到列為古蹟後，才能改用符合當初建築材質的工法重新修復，不過地方非常關心拱橋，來修繕的工匠都具維修古蹟專業，以「最高規格」維護。