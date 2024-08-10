台北金鵰微電影展 成大獲獎影片曝光

成大獲獎作品「相伴2026」的《樂齡生活動起來》，分享老人打戰鼓的社區高齡健康運動。（成大提供）

2024/08/10 00:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024第8屆台北金鵰微電影展，成功大學2件作品榮獲「永續微電影獎」，其中1件分享「打戰鼓」社區老人將健康活動推廣至國內外，另1件發揮大學教育社會責任，讓逐漸沒落的竹產業重新被創新運用。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦台北金鵰微電影展，鼓勵組織以嶄新、視覺化方式，呈現組織實踐永續發展目標的故事，傳播永續成果。今年全台共有183部作品參與，成功大學就有2件USR（大學社會責任實踐計畫）作品脫穎而出。

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獲獎作品「相伴2026」的《樂齡生活動起來》，團隊結合許多資源，走入10多個社區，與900多位長輩一起培養運動習慣。成大學生與高齡運動志工分工合作，學生透過課程與研究學習提供協助，志工則長期陪伴社區。團隊也走出台灣，將戰鼓運動分享給新加坡與澳洲的高齡者。

阿公阿嬤們現身分享經驗，好處就是可以交些朋友，打鼓感覺訓練精神頭腦，要把老師教的東西記起來；有些老人住家附近沒有鄰居很無聊，志工勸說「你真的要不要出來，那邊朋友很多，不然在家裡就是在睡覺」，這招很管用。

作品《築，再生新機》分享並肩同行於莿竹產業的覺醒之旅。成大惡地協作團隊從2019年起，著手調查惡地區域產業鏈、盤點竹林資源分布等，建構鄉村少有的基礎資料庫，也與社區夥伴協力製作竹構裝置藝術，並建立產官學平台的信任互動。惡地的竹林與人們都有著堅韌生命力，共同築起友善共好、永續經營的竹產業環境。

成大教授與在地創生組織「百竹園」合作，用現代設計方法與技術切入現代建築教育，把課程帶進實作場域，讓學生去接觸材料，不是只有在課堂上做紙上設計。龍崎這個地方習俗，把竹子倒置是一個不吉利的象徵，但對設計或想創造的人，是當作一個材料。「濃厚的文化背景，其實也是最重的限制」，當把材料用來試驗的時候，就激盪出越來越多的可能性發生。

成大學生與高齡運動志工分工合作，長期陪伴社區高齡長者。（成大提供）

成大微電影作品《築，再生新機》。（成大提供）

龍崎惡地形蘊藏莿竹產業。（成大提供）

惡地的竹林與人們都有著堅韌的生命力，共同期盼在這片土地上築起友善共好。（成大提供）

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