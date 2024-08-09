為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新竹學校交通寧靜區再增3處 目標全縣校園都納入

新竹縣政府表示，為維護學童通學安全，已在全縣13所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中及鳳岡國中小學等3處。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府表示，為維護學童通學安全，已在全縣13所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中及鳳岡國中小學等3處。（記者廖雪茹攝）

2024/08/09 23:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「行人交通安全設施條例」預計10月1日施行。新竹縣政府表示，為維護學童通學安全，7年來已在全縣13所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中及鳳岡國中小學等3處，後續將攜手各公所，期望將全縣100多所校園周邊都納入劃設。

交通旅遊處長陳盈州表示，縣府自2017年開始，首次選定竹北市六家國小周邊道路劃設交通寧靜區，設置最高速限每小時30公里的標誌，提醒汽機車駕駛已進入學校周邊，應將速限降至每小時30公里以下，以維護學童安全和社區安寧。

之後視經費許可逐年擴大交通寧靜區的點，除了六家國小外，目前還包括上館、大同、中興、安興、信勢、興隆、南和、員棟、瑞峰、芎林、碧潭及光明等計13所國小都已規劃。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。

陳盈州說，學校交通寧靜區預計10月底前，再新增芎林國中及鳳岡國中、鳳岡國小等3處。累計迄今年共16所學校，主要是鄰近鄉縣道；由於市區道路的部分是公所路權，後續會協調公所一起規劃，目標是讓全縣校園周邊都納入。

陳盈州說，根據交通部機車交通政策白皮書的研究資料顯示，行車時速30公里造成的交通事故死亡率約10%，當速度提升到達50公里時，死亡率飆升到80%以上。

不過，上述交通寧靜區都只以標誌、標線警示，縣府另爭取到內政部國土管理署核定補助1700萬元，將以工程手法，在縣府行政區執行交通寧靜區示範計畫，預計明年在光明六路等路段，設置減速丘，搭配行穿線、人行道而做的減速平台，並在路口劃設3D立體彩繪的「漂浮斑馬線」等。

依據「行人交通安全設施條例」草案，行人密集場所周邊應公告指定範圍為「行人友善區」，包括政府機關、學校、醫療院所等。在行人友善與優先區超速，可處1200元以上、2400元以下罰鍰；若是超過最高速限40公里即「嚴重超速」，最重可裁罰3萬6000元。

新竹縣目前已有13所國小都規劃交通寧靜區。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。（記者廖雪茹攝）

新竹縣目前已有13所國小都規劃交通寧靜區。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。（記者廖雪茹攝）

新竹縣目前已有13所國小都規劃交通寧靜區。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。（記者廖雪茹攝）

新竹縣目前已有13所國小都規劃交通寧靜區。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
92歲陳昌欽務農80年 照顧癱兒不喊苦
2024/08/07 05:30

92歲陳昌欽務農80年 照顧癱兒不喊苦
自由開講》大人物的違法豪賭：新竹縣長與建商的荒謬舞臺
2024/08/08 15:00

自由開講》大人物的違法豪賭：新竹縣長與建商的荒謬舞臺

百年幽魂來帶路！威士忌迷必訪 神祕紅色大門限定開啟
書店被迫停收「罷高」連署 新竹台派聲援請吃冰
2024/08/07 05:30

書店被迫停收「罷高」連署 新竹台派聲援請吃冰
男逛巨城偷拍短裙女 逃跑掙脫3次仍難逃法網
2024/08/08 16:45

男逛巨城偷拍短裙女 逃跑掙脫3次仍難逃法網

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播