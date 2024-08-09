新竹學校交通寧靜區再增3處 目標全縣校園都納入

新竹縣政府表示，為維護學童通學安全，已在全縣13所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中及鳳岡國中小學等3處。（記者廖雪茹攝）

2024/08/09 23:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「行人交通安全設施條例」預計10月1日施行。新竹縣政府表示，為維護學童通學安全，7年來已在全縣13所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中及鳳岡國中小學等3處，後續將攜手各公所，期望將全縣100多所校園周邊都納入劃設。

交通旅遊處長陳盈州表示，縣府自2017年開始，首次選定竹北市六家國小周邊道路劃設交通寧靜區，設置最高速限每小時30公里的標誌，提醒汽機車駕駛已進入學校周邊，應將速限降至每小時30公里以下，以維護學童安全和社區安寧。

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之後視經費許可逐年擴大交通寧靜區的點，除了六家國小外，目前還包括上館、大同、中興、安興、信勢、興隆、南和、員棟、瑞峰、芎林、碧潭及光明等計13所國小都已規劃。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。

陳盈州說，學校交通寧靜區預計10月底前，再新增芎林國中及鳳岡國中、鳳岡國小等3處。累計迄今年共16所學校，主要是鄰近鄉縣道；由於市區道路的部分是公所路權，後續會協調公所一起規劃，目標是讓全縣校園周邊都納入。

陳盈州說，根據交通部機車交通政策白皮書的研究資料顯示，行車時速30公里造成的交通事故死亡率約10%，當速度提升到達50公里時，死亡率飆升到80%以上。

不過，上述交通寧靜區都只以標誌、標線警示，縣府另爭取到內政部國土管理署核定補助1700萬元，將以工程手法，在縣府行政區執行交通寧靜區示範計畫，預計明年在光明六路等路段，設置減速丘，搭配行穿線、人行道而做的減速平台，並在路口劃設3D立體彩繪的「漂浮斑馬線」等。

依據「行人交通安全設施條例」草案，行人密集場所周邊應公告指定範圍為「行人友善區」，包括政府機關、學校、醫療院所等。在行人友善與優先區超速，可處1200元以上、2400元以下罰鍰；若是超過最高速限40公里即「嚴重超速」，最重可裁罰3萬6000元。

新竹縣目前已有13所國小都規劃交通寧靜區。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。（記者廖雪茹攝）

新竹縣目前已有13所國小都規劃交通寧靜區。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。（記者廖雪茹攝）

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