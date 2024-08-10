他怨與妹子傳訊「XD」被笑「好老」！網列「這些符號」曝年紀大

一名網友句尾加上「XD」，竟遭到女同事回應，「欸你好老喔！到現在還在用XD」。示意圖。（資料照）

2024/08/10 00:42

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人聊天免不了使用表情符號，增加表達力。一名網友近日表示，他與一名剛大學畢業的女同事傳訊息討論簡報，然而，全部完成後，原PO打了一句「總算弄出來了XD」，竟遭到女同事回應，「欸你好老喔！到現在還在用XD」，令他感到相當錯愕，不解「XD」非常萬用，「為啥現在年輕人不用了呢？」。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在PTT以「女同事：打字會用XD的都是老人」為題發文表示，今天跟隔壁部門一位大學剛畢業的女同事討論下周的簡報，各自到家後繼續用LINE討論、趕稿。最終，全部完成後，原PO回對方一句「總算弄出來了XD」，沒想到，女同事竟回覆，「欸你好老喔！到現在還在用XD」。

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原PO坦言，「靠杯！我以為XD到現在都還很多人用欸，但自己想一想，我在低卡（Dcard）跟脆（Threads）好像真的沒看過有人在用XD，可是我覺得XD很好用啊 ，不管甚麼情況都能接。」

對此，原PO好奇，為啥現在年輕人不用XD了，「還有啥顏文字，只有老人在用呢？」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「事實阿XDDD」、「好幾年前就這樣了」、「現在都用emoji」、「XD是鍵盤世代」、「老人才會說用XD的是老人XD」、「LINE不是都用表情包嗎，PTT要是有可愛表情包我才不會用XD咧」。

也有不少網友列出顏文字，「囧rz」、「OGC」、「XE ←暴牙」、「XD、Orz、=.=就那年代的用詞呀」。

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