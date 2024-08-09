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高雄捷運岡山-路竹第二階段施工 估9月底完成

高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段RKC02標統包工程，將進行南下車道外側明溝加蓋工程。（捷運局提供）

高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段RKC02標統包工程，將進行南下車道外側明溝加蓋工程。（捷運局提供）

2024/08/09 23:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段RKC02標統包工程，即日起至9月底將於台一線岡山北路本工路至大豐貿易公司路段，進行南下車道外側明溝加蓋工程，捷運局提醒民眾行駛施工路段，務必減速慢行，小心駕駛。

高雄市捷運指出，岡山路竹延伸線第二階段統包工程持續推進，為降低捷運工程對交通的衝擊影響，已於施工前邀集里民、里長舉辦多次會勘及說明會，交通維持計畫也經市府道安會報同意後實施。

捷運局提醒民眾，台一線岡山北路重慶農產至本工路路段北上車道外側的明溝加蓋工程，預計本月中旬完工後開放車輛通行；同路段（本工路~大豐貿易公司路段）南下車道也將接續進行外側明溝加蓋工程至9月底，施工期間道路將調整為兩混合車道及1公尺路肩，請依交通指揮人員導引，並依工區速限減速慢行，或提早改道行駛替代道路。

如有任何疑問，可洽捷運局工務管理科（07）336-8333轉3824；專案管理顧問：台灣世曦工程顧問（07）398-0073；統包商：遠揚營造（07）625-8011、聯絡人莊先生0960720507。

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