高溫屢創紀錄 中市府先改善西曬學校

2017-11-06 15:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年秋天高溫創紀錄，10月仍飆出35度，多位議員今天不約而同在議會指出，極端氣候熱到讓人受不了，校園學習狀況大打折扣，要求在國中教室裝冷氣，善用太陽能板當電源；教育局回應，先為西曬的學校改善散熱設備。

市議員李麗華、林碧秀說，今年秋天特別熱，日夜溫差近10度，10月仍飆出35度高溫，國中生要拼會考，一天有超過1/3的時間在學校，天熱難耐，學習狀況大打折扣，師生皆苦不堪言，應該在國中教室冷氣。

林碧秀又說，網路調查顯示家長都支持學校裝冷氣，不少學校屋頂有裝設太陽能板，可善用此作為冷氣的電力來源；蘇慶雲議員也說，極端氣候熱到讓人受不了，對孩子的教育也很重要，希望市府可以普遍在教室設置冷氣。

教育局長彭富源表示，教育部日前彙整家長意見後發現，有的家長支持裝設冷氣。但也有家長認為孩子頻繁進出冷氣房，可能影響身體健康，應該適應室外的溫度，目前市府先補助學校裝設隔熱與通風設備，協助校舍散熱。

他說明，東西向校舍西曬比較嚴重或高樓層教室，協助學校遮陽設施、校舍屋頂隔熱設備或種植爬藤、垂吊植物來降低溫度；列為國中會考、大學指考試場的教室皆有冷氣，其他因涉及學校電力系統、設備及電費等問題將再研議。