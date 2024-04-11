花蓮強震》中央賑災專戶捐款近5.8億 助災民家園重建盼續挹注

賑災基金會統計，中央賑災專戶已募得近5.8億元。（資料照）

2024/04/11 09:34

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部轄下公設財團法人賑災基金會今（11日）公布，因應花蓮地震4月4日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等3大管道接受外界捐款，截至昨日晚間11點59分，已湧入12.9萬筆捐款，累計金額近5.8億元。

根據賑災基金會公布最新的分項統計，分別收到台灣土地銀行帳戶4億3409萬4013元、挖貝集資平台專案4479萬4852元、LINE Pay愛心捐款1億0017萬9600元，合計5億7906萬餘元。

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據中央災害應變中心昨（10日）指出，地震應變工作已由緊急應變進入復原重建階段，目前仍有道路施工管制、供氣、供水及基地台搶修作業，將由交通部、經濟部等主管機關持續掌握搶修復原進度。應變中心將於10日晚間後回歸各單位常時應變機制，執行後續災後復原重建工作。

賑災基金會表示，作為公私協力的聯繫與後勤單位，於應變期間協助賑助、主辦募款作業，後續復原重建將依循政策研擬適當方案辦理。復原重建將是整個災害階段中資源比重最高，也最漫長的一段路。除公共建設由公務預算支出外，災民家園的重建、受災家戶的補貼都將由善款支應，目前募得金額近6億元，仍需挹注，盼有意協助災民重建的民眾及企業、組織伸出援手，點滴心意都能化為重建助力。

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