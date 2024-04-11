全國SUPER教師甄選 苗栗推薦4教師

永貞國小附幼園長魏淑芬。（苗栗縣各級學校產業工會提供）

2024/04/11 09:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國SUPER教師獎甄選，苗栗縣經苗栗縣各級學校產業工會邀集全教總、苗栗家長協會及各級學校校長與優秀老師擔任評審，幼兒組推薦永貞國小附幼園長魏淑芬、國小組推薦蟠桃國小教師駱儀芳、國中組推薦大湖國中主任楊明獻、高中職組推薦苗栗高中主任黃琇苓等4人參加全國決賽。

魏淑芬從事幼教工作30餘年，接續任教過苑裡、永貞兩所國小附幼且都是創園園長，運用專業知識與用心，將園所打造成受家長歡迎與肯定的幼兒園。因班上有特殊生，她為了瞭解特殊生的教育需求和教導方式，再進修特殊教育專長學分，也讓家長感動。

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魏淑芬除了盡力園所教學，也接辦苗栗縣幼教資中心業務、社區教保資源中心、教保輔導員等業務，更主筆苗栗縣教育施政白皮書幼教部分，且擔任清華大學、台北市立大學幼兒教育講師，將自身幼教專業擴散至全苗栗縣與幼教新生力量。

駱儀芳教學方式活潑多元，能充分激發孩子的學習動機與熱情參與，並擅長統整不同學科領域，以引導孩子的探究與思辨；且成立成立了專業科任教師FB及Line@，讓親、師、生共同教學相長。

駱儀芳常與孩子分享自身成長的過程中所面對的困難及不平等的遭遇，培養孩子勇敢面對與克服的信念、激勵孩子熱愛及尊重生命，引導孩子正向的發展與學習。

楊明獻擔任教師24年，完全投入偏鄉；對弱勢學生展現高度關懷，成為同事們的領頭羊，非常有愛心，對於學生們更疼愛有加視如己出，同事打趣稱他有如「明獻基金會」，可以滿足學生教育方面的各項需求。

身兼理化老師與輔導主任的楊明獻，在理化課堂活動中讓學生動手做實驗，把枯燥的課本知識轉化為實用知能，引發學生學習興趣。此外，他透過輔導過程，發掘學生能力，鼓勵學生發揮所長。

黃琇苓創立走讀課程，建立學生愛鄉情懷，並進而建構出許多創新的課程，結合社區及縣府資源，協助學校及圖書館增加設備，還研發各式各樣的教學模組，將教學從平面的點到點連結，成為立體的點線面。

其中，黃琇苓推廣AI融入各領域，讓學生學會用最新的資訊能力，解讀古典和文意，帶給學生跳脫傳統學習框架，獲得不同體驗。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成表示，今年首度推薦幼教代表參加全國決選，是歷年苗栗super教師陣容最整齊的一次，充分顯示不同教育階段老師熱情無限、專業領航、始終如一的特質，期許此次代表苗栗進軍全國的4位老師，能為苗栗拿下全國super教師首獎，讓全國看見苗栗老師的熱情、專業與堅持。

蟠桃國小教師駱儀芳。（苗栗縣各級學校產業工會提供）

大湖國中主任楊明獻。（苗栗縣各級學校產業工會提供）

苗栗高中主任黃琇苓。（苗栗縣各級學校產業工會提供）

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