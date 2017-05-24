今年要瘦5公斤 鄭文燦體重公開！

2017-05-24 22:28

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦有「胖周瑜」外號，蔡英文總統每次到桃園視察，也總是叮嚀他「注意身材、該減重了」，不過鄭文燦今天表示，自己的體重是74公斤，將報名桃園市衛生局的「瘦桃子計畫」，控制飲食並努力跑行程當作運動，今年目標減重5公斤。

對於鄭文燦自稱體重是74公斤，很多人打趣說，「是不是體重機壞了？」但面對記者詢問，他堅持，就是170公分、74公斤，換算下來，BMI是25.6。

鄭文燦曾笑稱自己「喜歡周瑜但不喜歡胖」，並自爆擔任市長前，曾經有82公斤，後來馬不停蹄跑競選行程，一度瘦到70公斤，今年會繼續努力減重，目標瘦下5公斤。