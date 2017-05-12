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教育部宣示 5年內讓半數大學生修程式設計

教育部、經濟部與台灣大學合辦的「VR產業進化論談」，介紹未來產業趨勢，如有攤位將VR結合物理實驗，開發全新的教育模式。（記者吳柏軒攝）

2017-05-12  10:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕近來虛擬實境（VR）正夯，教育部、經濟部與台灣大學等合作進行「VR產業進化論壇」，教育部次長姚立德更當場宣布，配合高教深耕計畫，盼5年內讓全國5成以上的大學生修過程式設計課，讓高等教育替未來產業發展培育人才。

姚立德表示，在VR中看到台灣人才新方向，且VR技術在擴增實境（AR）成熟下更加擴展，將在明年推動「高教深耕計畫」，5年內全台各大學，不論學生主修什麼，希望至少要有50％人修過程式設計，且12年國教中在國中、高中階段也將其列為重點，當學生有了程式設計基礎，未來也將是產業發展的人才來源。

教育部、經濟部、台灣大學推動的VR論壇今天展開為期3天的活動，主題包含：「VR教育應用」及「VR人才培育」，現場更有11個VR攤位體驗區，不乏VR體驗椅，也搭配教育，用VR學習如何組裝、實驗等，展現科技趨勢。

行政院政務委員唐鳳表示，自己辦公室就有裝設VR裝置，還說自己擔任政務官後，出國有點困難，但透過VR，就能穿越國界，甚至能到中國杭州開設虛擬課程，而且VR將各種觀看者體驗融合，且在虛擬世界中，東西壞了不用賠，非常方便。

台大副校長李書行也說，VR技術現今已經相當成熟，自己本身有懼高症，曾因VR逼真玩到不敢再玩，而在校內有教授鑽研VR，還曾擔心其無法升等，建議評鑑制度改革，也盼高教多推動VR碩士、學士班等，結合回流教育資源，不必限制門檻，讓更多人來修業，對產業也是良好影響。

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  • VR技術運用廣泛，如現今熟悉的虛擬實境動感椅，就已在許多電影院中出現，提供觀看者4D體驗。（記者吳柏軒攝）

    VR技術運用廣泛，如現今熟悉的虛擬實境動感椅，就已在許多電影院中出現，提供觀看者4D體驗。（記者吳柏軒攝）

  • 台灣大學副校長李書行透露，曾有懼高症，體驗VR太逼真，玩到不敢再玩下去。（記者吳柏軒攝）

    台灣大學副校長李書行透露，曾有懼高症，體驗VR太逼真，玩到不敢再玩下去。（記者吳柏軒攝）

  • 行政院政務委員唐鳳說，自己也透過VR穿越國界，到各國學校開設課程，並在虛擬世界中，融合各種觀看者的體驗。（記者吳柏軒攝）

    行政院政務委員唐鳳說，自己也透過VR穿越國界，到各國學校開設課程，並在虛擬世界中，融合各種觀看者的體驗。（記者吳柏軒攝）

  • 看中VR趨勢，教育部次長姚立德宣示，將推動五年內讓全國半數的大學生都修過程式設計，培育未來產業發展人才。（記者吳柏軒攝）

    看中VR趨勢，教育部次長姚立德宣示，將推動五年內讓全國半數的大學生都修過程式設計，培育未來產業發展人才。（記者吳柏軒攝）

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相關關鍵字： VR VR產業進化論壇 唐鳳 程式設計 虛擬實境（ＶＲ）
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