結婚不麻煩！新北「愛幸福市集」超省力一站式包辦

活動還推出報到好禮、消費加碼抽及品牌諮詢禮三大優惠，獎品內容包含CZ鑽石項鍊、CZ鑽戒及12分鑽戒等，歡迎大家一起逛市集「鑽」優惠、幸福閃不停。（新北市經發局提供）

2024/04/13 16:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北經濟發展局自「府中雙城 成雙共舞」情人節系列活動開跑後，緊接著「新北愛幸福結婚市集」接棒於13日開幕，連續兩天在板橋車站B1廣場熱鬧登場，經發局邀齊婚紗、攝影、珠寶、飯店及糕餅業者駐點設攤，一站式滿足準新人婚禮大小事的採購需求。

經發局長何怡明表示，活動還推出報到好禮、消費加碼抽及品牌諮詢禮三大優惠，獎品內容包含CZ鑽石項鍊、CZ鑽戒及12分鑽戒等，歡迎大家一起逛市集「鑽」優惠、幸福閃不停。

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中華台灣觀光旅拍婚禮產業發展協會理事長高志榮表示，新北有很多結婚照拍攝景點，適合發展觀光旅拍婚禮，產業現在也轉型擴張至情侶、閨蜜、家人等多元消費族群，目前協會正規劃吸引海外新人，在新北的淡水漁人碼頭、紅毛城、鬱金香花園酒店等知名景點，舉辦海外婚禮。期望未來結合公部門、產業及商圈，一起創新合作讓幸福產業更加繁榮，也讓消費者能有更美好的體驗與難忘的回憶!

今年「新北愛幸福結婚市集」推出三大優惠，2024新北愛幸福結婚市集活動時間為13日至14日，上午10點至-20點，活動詳情及報名資訊請上活動網址或上新北市政府經濟發展局網站、「來趣新北金發局」臉書、網路搜尋關鍵字「愛幸福結婚市集」查詢。

活動期間每日限量送出10份粉紅購物包，只要民眾在活動現場任何一家業者完成消費且不限金額，即可憑消費單據或簽約單至服務處兌換。（新北市經發局提供）

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