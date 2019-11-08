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提前PO何君堯遇襲影片 大公報稱受駭

網友發現，「大公報」的臉書專頁竟在五日晚上就已發布何君堯受傷臥床的影片。 （擷取自臉書）

網友發現，「大公報」的臉書專頁竟在五日晚上就已發布何君堯受傷臥床的影片。 （擷取自臉書）

2019-11-08 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港本月廿四日將舉行區議會選舉，建制派立法會議員何君堯六日上午拜票時遇刺受傷，有網友發現，香港親中媒體「大公報」的臉書專頁竟在五日晚上就已發布何君堯受傷臥床的影片。「大公報」事後發布聲明控訴，臉書專頁疑似遭入侵，發文時間被竄改。

「大公報」六日晚間發布聲明澄清，何君堯的影片正確發布時間為六日早上十一時五十四分，後來影片發布時間卻被竄改成五日晚上七時五十四分，懷疑「大公報」的臉書帳號遭有心人士入侵，偷偷修改程式碼。不過，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，臉書本來就有「回溯貼文時間」的功能，有可能只是臉書專頁的管理員在上傳影片時，不慎誤觸按鍵。

港府行政會議成員、港區全國人大代表葉國謙七日表示，如果十一月廿四日選舉日前一星期仍出現暴力事件，政府需要考慮延後或取消區選舉，假如延後選舉，需要修訂相關法規才能重啟選舉，可能會耗時一兩年。

警方與當局對何君堯遇刺的積極反應，也引來不公的質疑，民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊表示，有兩名民主黨議員也曾經遇襲，當時卻不見警方如此積極處理。香港浸會大學的「選舉觀察計畫」七日公布的區議會選舉報告也指出，從九月四日起，共有十一宗候選人在街頭遇襲的案件，其中僅有一件受害者為建制派候選人。

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