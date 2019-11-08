23條立法最後通牒「香港恐難承受代價」

示威者7日在科大畢典會場外，噴塗「反送中」標語。 （美聯社）

2019-11-08 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕上月底閉幕的中共四中全會在公報中要求香港特區政府建立「維護國家安全的法律制度和執行機制」，被外界理解為可能在替香港《基本法》第廿三條的立法鋪路。前中聯辦法律部部長、北京清華大學港澳研究中心主任王振民七日表示，完成廿三條立法是香港特區政府的憲法責任，並警告若香港未能通過國安法，中國固然會因此蒙受巨大損失，但對香港而言，付出的代價會是難以承受的。

王振民是在「中國與全球化智庫」的活動中做出上述表示。他說，北京仍希望香港能自行完成國安法立法，美、英、新加坡等國的先例都已證明，維護國安與維持正常市場交易是可以並行的，假如國安法通過，還能加強投資人的信心。但王振民拒絕說明中央是否會在香港無法通過立法時出手，只警告屆時香港將付出難以承受的代價。

請繼續往下閱讀...

不過，美國《紐約時報》七日指出，中共難以在香港推進國安法。報導引述建制派立法會議員葉劉淑儀的說法，禁止叛國、分裂、煽動與顛覆的第廿三條立法「顯然是中國領導人心頭一件大事」，但這不是一件很快就能發生的事。

中國「全國港澳研究會」理事顧敏康與其他專家認為，若林鄭與下任特首都無法完成國安法立法，中央可能會逕行通過香港的國安法，並強加於港。但《基本法》專家賈廷思（Danny Gittings）認為，《基本法》清楚指出，制定涉重大國安罪行法律的權力，在香港立法會議員身上，中央政府就算想逕自立法，也必須經過香港的程序，除非中國當局宣布香港進入緊急狀態。中國法律學者魏磊傑說，如果中央政府為了通過國安法，宣布香港進入緊急狀態，香港局勢將變得「不可收拾」。

在台灣方面，華府智庫戰略暨國際研究中心亞太事務專家（CSIS）葛來儀在六日播出的節目「中國國力」中指出，如果一國兩制在香港宣告失敗，中國勢必會重新擬定對台政策，採取更強硬作法與施加更大壓力。葛來儀猜測，在習近平的統治下，中國會往更強硬的方向發展，儘管不一定代表會使用武力，但中國內部可能會有人要求動武。

中大畢典會場外的地面上，噴塗有「爭取自由，與香港站在一起」、「光復香港，時代革命」等標語。 （彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法