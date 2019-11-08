學生反送中 中大畢典提前結束

香港中文大學7日舉行畢業典禮，大批畢業生在播放國歌時集體背向典禮台，高舉「反送中」標語，聲援被捕學生。 （彭博）

2019-11-08 05:30:00

學生會抗議警察擅闖校園

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港中文大學、科技大學七日分別舉行畢業典禮，兩校都有畢業生在典禮上透過呼口號、舉標語、戴口罩等方式表達「反送中」訴求，敦促校方聲援在示威中被捕的學生。中文大學學生會七日也就港警擅闖校園抓捕學生的情況發表嚴正聲明，強烈譴責港警頻頻擅闖多所大學校園，「無法無天，讓眾學子的安全無法得到保障」。

中文大學七日舉行畢業典禮前，約兩百名學生戴上黑色口罩、「Ｖ怪客」面具在校園內遊行，高舉「免於恐懼的自由」、「中大人不割蓆」、「光復香港，時代革命」等標語，聲援被捕學生，要求港府回應五大訴求。期間，一名男子在中大行政中心「百萬大道」高唱中國國歌，同時持刀指向參與遊行的學生；該男辯稱帶刀是「為了防備」，在亮刀後隨即被校園安保人員帶走。

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中大校長批學生污損校園

中大七日舉行畢業典禮期間，大批畢業生在播放國歌時集體背向典禮台，高呼「反送中」口號並揮動旗幟，亦有新聞與傳播學院的應屆畢業生在畢業袍外穿上反光背心，抗議警方連月來妨礙採訪的行為。對此，中大校長段崇智致辭時批評學生污損校園、違反畢業典禮的本質；校方隨後宣布提早結束畢業典禮。

科大生聲援墜樓同學 拒向校長鞠躬

科技大學七日的畢典上，亦有學生在台下高喊「光復香港，時代革命」等口號；許多畢業生在接受校長史維頒授學位時，戴口罩、舉手表達「五大訴求、缺一不可」，部分學生則拒絕向校長行鞠躬禮。典禮會場外，大批學生戴上面罩、手持海報，聲援日前疑因躲催淚彈不慎墜樓的科大生。

與此同時，中文大學學生會證實，七日凌晨三時四十分許，有一批警察進入校園內追捕中大同學，「無理截查」約八名同學並進行搜身。整個截查行動雖未逮捕任何人，但港警多次在未持法庭搜查令或充足客觀證據證明「須予逮捕之人」在場的情況下擅闖大學校園，學生會強烈譴責這類「白色恐怖」的行徑。

少年攜帶雷射筆 罪名成立

在另一方面，一名剛滿十六歲的少年，因為在九二一光復屯門遊行中，攜帶改裝的雨傘、登山杖與雷射筆，七日被香港西九龍裁判法院裁定「持有攻擊性武器」罪名成立，這也是香港首例持雷射筆被定罪的案件。法官指出，雷射筆本身並非攻擊性武器，有其合法用途，且涉案雷射筆也沒有經過改裝，但被告當時全身著防禦裝備，且有意圖以雷射筆傷害警員或他人，因此裁決罪名成立。

已被拘禁七週的少年聽聞裁決後當場落淚。雖然律師遞上包括立法會議員朱凱迪與榮休主教陳日君撰寫的求情信，並強調少年犯案時才十五歲並無案底，希望法庭輕判或當庭釋放，但法官指別無選擇，廿五日將宣判。

中大畢典會場外的台階上，貼滿林鄭月娥的肖像。 （美聯社）

中大畢業生7日戴著「Ｖ怪客」面具參加畢業典禮。 （彭博）

香港中文大學7日舉行畢業典禮，大批畢業生在播放國歌時集體背向典禮台，高舉「反送中」標語，聲援被捕學生。 （彭博）

香港科技大學7日舉行畢業典禮，大批畢業生佔領舞台表達「反送中」訴求，造成典禮延後開始。 （美聯社）

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