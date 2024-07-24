不管白宮誰當家 林芳正:延續日美維護台海

日本內閣官房長官林芳正在接受路透獨家專訪時強調，不論誰在11月的美國總統大選中獲勝，日本都將繼續敦促美國，做為盟友參與維護台灣海峽和平穩定。（路透）

2024/07/24 05:30

台海和平穩定對國際至關重要

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕面對美國總統大選充滿變數，日本內閣官房長官林芳正強調，不論誰在十一月的美國總統大選中獲勝，日本都將繼續敦促美國，做為盟友參與維護台灣海峽和平穩定。雖然共和黨總統候選人川普尚未表明對台灣防禦的立場，但林芳正重申，「台海和平穩定不僅對日本，對國際社會也至關重要」。

另一方面，日本和美國外交國防首長「二加二」會談，預定廿八日在東京舉行，配合美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀的亞洲訪問行程，廿八日除了日美二加二會談外，日美韓防長也將在同日舉行會談；日美印澳「四方安全對話」（Quad）的外長會議，則於廿九日登場。接著，美菲二加二會談也預定卅日在馬尼拉舉行。

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和平解決兩岸關係共識 超越黨派

林芳正是在十九日接受路透專訪，當時美國總統拜登尚未宣布退選。據報導，川普在近期訪談被問到是否承諾防衛台灣時強調，「台灣應該支付我們防衛費用」。被問及川普若再度當選美國總統，美國對印太地區的承諾會受到何種影響時，林芳正表示，台海和平穩定非常重要，不僅是對日本的安全而言，對整個國際社會也是如此。林芳正表示，日美兩國都相信「和平解決兩岸關係」的重要性，持續鞏固這項共識非常重要。他指出，日美同盟對印太地區的穩定，發揮重要功能，「不管是誰入主白宮，這都是超越黨派的共識」。

此外，對於川普表明若當選，將再次對中國商品徵收關稅，引發美中貿易戰恐再度開打疑慮。林芳正避談這類關稅威脅，僅重申日本尋求與中國推動「戰略互惠關係」，在消除與安全保障相關風險的同時，維護自由貿易。林芳正也提到，日中正在籌備舉行外長會議，重申有必要持續與中國對話。

美日延伸嚇阻 首次部長級協商

美國政府廿二日宣布，布林肯和奧斯汀預定月底訪問日本和菲律賓等亞洲盟國。日美二加二會談將於廿八日在東京登場，雙方將在會談中就如何提高日本自衛隊和美軍部隊的指揮和控制能力、日美在國防產業領域的合作等問題交換意見。參與會談的相同成員，也預定就美國提供日本包括核保護傘在內的「延伸嚇阻」問題，召開首次部長級協商。

在日美二加二會談召開同日，日美韓三國防長也將首度在東京舉行會談，將就北韓核武及飛彈開發等情勢交換意見，會中也將討論今年內制定三國安全保障合作架構以及訓練等防衛交流的強化。

日本外務省廿三日宣布，廿九日將舉行「四方安全對話」外長會談，這是繼二○二○年十月以來，相隔四年在東京召開。美菲二加二會談也預定卅日在馬尼拉舉行，這是美菲第四次舉行二加二會談，也是首次在馬尼拉舉行。

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