鐵證曝光？威京7人捐民眾黨210萬 柯市府馬上核定送都委會

簡舒培列出柯文哲交辦都發局京華城陳情書之時間序。（取自簡舒培臉書）

2024/09/29 06:41

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率案遭疑圖利，隨著檢廉追查，越來越多證據出現，民進黨台北市議員簡舒培PO出公文表示，威京集團7人捐210萬政治獻金給民眾黨後，時任都發局長黃景茂則立即核定回覆京華城的公文「提送都市計畫委員會研議」，疑似一手交錢，一手交貨，民眾黨收到錢後，柯市府就立即接受京華城陳情！

簡舒培列出時間序，包含2020/3/17京華城送陳情書給北市府、3/20柯文哲交辦都發局京華城陳情書、3/23都發局起草京華城陳情回函、3/24至3/26威京集團7人捐210萬政治獻金給民眾黨、3/26都發局長黃景茂核定回覆京華城的公文、3/27都發局發函告知京華城，提到「奉交下」、「提送都市計畫委員會」。

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簡舒培說明，從都發局回應京華城陳情案的公文可發現，京華城3/17送出陳情書給柯，市長室隨即交辦都發局處理，都發局原在3/23擬好回應京華城的公文，黃景茂卻突然大筆一揮，把發文日期改到3/27，結果3/24至26，威京集團7人陸續捐滿30萬政治獻金給柯的民眾黨。

簡舒培指出，3/27都發局回函給京華城，稱此案將「提送都市計畫委員會研議」，3/23就擬好「提交都委會研議」的公文，卻到收到210萬政治獻金的3/27才把公文回函，看來「一手交錢，一手交貨」的道理，柯文哲也是略懂？

簡舒培表示，都發局公文提到兩個重點「奉交下」、「提送都市計畫委員會」，但是否送都委會研議，需經都發局專業討論，都發局卻在公文寫「本局收文日為3/20日」，3/21、22剛好是週六、日，回覆京華城的公文是3/23寫好，也就是說都發局收到京華城的陳情書後，未經研擬討論，就直接擬文回覆京華城。

簡舒培質疑，從京華城送出陳情書的3/17到都發局正式回文的3/27，短短10天要完成市府收文、交辦都發局、研擬是否送都委會討論到決議，完全是光速列車，關鍵在都發局公文的「奉交下」，也就是都發局奉長官命令處理此案，翻成白話就是：「柯已交代都發局幫京華城辦，此案要進都委會囉！」

簡舒培最後說，這次約談名單還包括柯文哲前隨扈陳文鐘，以及是被告且遭收押的柯文哲競總財務長李文宗，前者掌握柯文哲所有行程和許多秘密，後者是柯文哲的帳房總管，可說是最了解柯文哲怎麼刀叉吃人肉的兩個人，想必「小沈1500」的答案即將揭曉。

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照，記者楊心慧攝）

簡舒培PO出威京集團7人捐給民眾黨前後，時任台北市都發局長黃景茂核定回覆京華城「提送都市計畫委員會研議」的關鍵公文。（取自簡舒培臉書）

網紅「四叉貓」（劉宇）爆料有7個威京集團的員工在柯交辦處理京華城陳情案的當下，各捐30萬政治獻金給民眾黨。（取自四叉貓臉書）

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