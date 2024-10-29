為丈夫「德政」辯護 華茲夫人：廁所放衛生棉有助學童閱讀

民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz，右）在8月18日賓州羅切斯特競選活動中，聆聽妻子葛溫．瓦茲（Gwen Walz）發言。（美聯社檔案照）

2024/10/29 20:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）的夫人葛溫．華茲（Gwen Walz）近日在訪談中說，在校園男、女廁所都提供衛生棉條，可以幫助學生提升閱讀能力，言論引發爭議。

福斯新聞網（Fox News）報導，在知名主持人凱蒂庫瑞克（Katie Couric）的播客（Podcast）節目中，葛溫回應了丈夫的「衛生棉條提姆」（Tampon Tim）綽號。這個綽號來自華茲簽署的一項法案，規定明尼蘇達州各級學校必須在4到12年級學生使用的廁所，包括男廁，都要提供免費生理用品。

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葛溫以學童飢餓會影響學習為例，強調消除學習障礙的重要性：「如果學生在校肚子餓，大腦就無法正常運作，自然也就學不會閱讀。所以當我們談到提升閱讀力、縮小學習差距時，就必須消除所有可能的障礙。如果這個障礙是衛生棉條，那就提供衛生棉條。」

她進一步指說，她和丈夫一向致力於消除學習障礙：「不論是免費午餐、生理用品，還是幫助學生認識自我，『每個人』就是指每個人，每個人的需求和資源都可能不同。」

葛溫也談到丈夫的施政理念：「他富有同理心，會設身處地為人著想，致力於消除障礙。重點是要提供學生所需資源，而不是過度干預他人的私事。」

不過，值得注意的是，葛溫在節目中讚揚的現任美國「第二先生」、賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）近來也陷入爭議。據英國《每日郵報》報導，任德龍不僅被控有職場性別歧視問題，更曾與前妻的保母發生婚外情，導致婚姻破裂。

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