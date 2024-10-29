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    311地震災區首例！日本宮城女川核電廠今重啟

    日本東北電力公司宣布於29日下午啟動女川核電廠（見圖）2號機組反應爐，使其恢復運轉。（路透資料照）

    日本東北電力公司宣布於29日下午啟動女川核電廠（見圖）2號機組反應爐，使其恢復運轉。（路透資料照）

    2024/10/29 14:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東北電力公司宣布於29日下午啟動女川核電廠2號機組反應爐，使其恢復運轉。女川核電廠位於宮城縣女川町及石卷市，若順利重啟將是日本311大地震災區首例。

    《共同社》報導，2011年3月11日發生的東日本大地震中，女川核電廠2號機組遭到高約13公尺海嘯衝擊，反應爐廠房地下層因此遭大水侵入。若29日重啟，將是災區核電機組中首例，同時也是沸水反應爐（BWR）機組在日本全境首度重啟，該機組與東京電力公司福島第一核電廠相同，輸出功率為82.5萬千瓦。

    據東北電力公司介紹，29日晚間6至8時左右，將展開抑制反應爐內核裂變的137根控制棒拔出作業，並啟動反應爐。最快將於11月7日開始發電和送電，計劃12月前後開始商業運轉。

    女川核電廠是距離311地震震央最近的核電廠。2013年5月著手進行「安全對策施工」；同年12月向日本「原子能規制委員會」提出重啟審查；2020年2月通過符合新版安全標準的審查；同年11月知事村井嘉浩宣布同意重啟。

    重啟歷經重重阻礙，石卷市民於2021年5月向仙台地方法院訴請停工，理由是地方政府制定的疏散計劃並不完善。2023年5月法院作出判決駁回訴求，原告上訴，今年11月27日仙台高等法院才將宣判。

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