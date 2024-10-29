吃美國麥當勞感染大腸桿菌 少女患罕見併發症恐腎衰竭

美國15歲少女鮑勒（右）吃完麥當勞後染病，且惡化成見的「腸道出血性大腸桿菌感染症併發溶血性尿毒症候群」，面臨腎衰竭的危機。圖為鮑勒和母親蘭德爾（左）合照。（圖擷自律師事務所Ron Simon & Associates公關稿）

2024/10/29 13:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麥當勞四盎司牛肉堡出現大腸桿菌疫情，造成1人死亡、75人感染，科羅拉多州大章克辛15歲少女鮑勒（Kamberlyn Bowler）是罹病個案之一，她的病情惡化成罕見的「腸道出血性大腸桿菌感染症併發溶血性尿毒症候群」，面臨腎衰竭的危機。

據《NBC》報導，鮑勒的母親蘭德爾（Brittany Randall）透露，女兒去麥當勞享用最愛的四盎司牛肉堡額外加點酸黃瓜之後，本月開始出現發燒和胃痛，母女倆起初都不太擔心，但鮑勒緊接著就發生嘔吐、腹瀉帶血等狀況，讓她感到很害怕。

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蘭德爾隨即帶著女兒去看醫生，在急診室做了一些檢查，並沒有查出什麼太嚴重的異常，但回到家後鮑勒沒有好轉。在出現症狀的第6天，鮑勒向母親透露自己真的感覺不太好，必須再去醫院一趟，這次她被檢驗出嚴重的大腸桿菌感染，已有腎衰竭跡象。

10月18日，鮑勒被空中救護載送到丹佛郊外的科羅拉多兒童醫院，診斷出罕見且危險的併發症「溶血性尿毒症候群（HUS）」，經過多次洗腎後，腎臟已恢復部分功能，目前尚不清楚造成多少的永久損害。

食物中毒案專門律師西蒙（Ron Simon），已接受鮑勒和其餘32名大腸桿菌患者的委任向麥當勞提告。西蒙說，自本次疫情爆發以來，他已接到數百通電話，本週就會代表鮑勒對麥當勞發起訴訟。

美國疾病管制與預防中心資料顯示，大多數大腸桿菌患者，會在食用受汙染食物的3至4天後出現症狀，包括胃痙攣、腹瀉和嘔吐等等，絕大部分不用治療即可在1週內痊癒，但極少數患者（可能低於2％）會發展為溶血性尿毒症候群。

佛州流行病學家約文（Nicole Iovine）指出，小孩、老年人相對較容易併發溶血性尿毒症候群，其中有些會造成腎功能下降或永久性腎衰竭。在了解鮑勒的情況後，約文指出鮑勒先前沒有潛在健康問題，且經常運動、打壘球，這些都有助於她對抗病情。

美國麥當勞得知鮑勒一事後，坦言對此感到非常震驚，「我們了解到消費者和家庭受到重大影響，顧客的福祉對我們來說非常重要。」

麥當勞目前認為最有可能的汙染源，是四盎司牛肉堡裡的生洋蔥，已全面暫停添加；洋蔥供應商泰勒農場（Taylor Farms）表示，雖然尚未確認是生洋蔥釀禍，為了安全起見公司已進行全面召回。

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