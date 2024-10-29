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    美國海軍新攻擊潛艦命名「亞特蘭大號」 彰顯民權城市精神

    Block V型維吉尼亞級核動力攻擊潛艦的藝術示意圖，艦體加入維吉尼亞酬載艙模組。（圖取自General Dynamics Electric Boat專頁）

    Block V型維吉尼亞級核動力攻擊潛艦的藝術示意圖，艦體加入維吉尼亞酬載艙模組。（圖取自General Dynamics Electric Boat專頁）

    2024/10/29 12:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍學會新聞（USNI News）報導指出，美國海軍部長戴杜羅 （Carlos Del Toro） 上週三（23日）在喬治亞州亞特蘭大市宣布，最新一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦 （SSN-813） 將命名為「亞特蘭大號」（USS Atlanta）。 這項命名儀式在卡特總統圖書館舉行，象徵該市作為美國民權運動搖籃的歷史地位。

    「25年來，海軍艦隊中未有以這座光榮城市命名的軍艦。今天，我很榮幸為這艘新型維吉尼亞級潛艦賦予『亞特蘭大號』之名。」德托羅在海軍新聞稿中表示。這將是史上第六艘以喬治亞州首府命名的軍艦，延續了以城市為名的維吉尼亞級潛艦傳統。

    喬治亞州聯邦眾議員威廉姆斯 （Nikema Williams） 強調：「這艘潛艦的命名，傳承劉易斯 （John Lewis） 議員與卡特總統等民權先驅的理想。它航行世界各地時，將彰顯亞特蘭大不屈不撓的精神，以及持續不懈的正義追求。」

    前亞特蘭大市長巴特姆斯 （Keisha Lance Bottoms） 受邀擔任艦艇贊助人，將在軍艦服役期間擔任連結艦艇、官兵與國家的重要橋樑。

    值得注意的是，通用動力電氣船公司 （General Dynamics Electric Boat） 近期傳出將放緩包括「亞特蘭大號」在內的潛艦生產進度。該公司執行長諾瓦科維奇 （Phebe Novakovic） 表示，關鍵零組件供應延遲，已影響建造時程與成本。「亞特蘭大號」與「巴爾的摩號」（SSN-812）的預算已較國會原定93.4億美元（約新台幣3000億元）增加近20億美元（約新台幣640億元）。

    「亞特蘭大號」為維吉尼亞級第23艘潛艦，這型潛艦將取代現役的洛杉磯級核動力攻擊潛艦。最後一艘以亞特蘭大命名的軍艦是於1999年除役的洛杉磯級潛艦。

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