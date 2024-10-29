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    廣東11歲小「乾爹」抖內4萬多元 41歲女主播誘騙裸聊被判3年

    廣東11歲男童遭41歲女主播誘騙，與對方進行視訊裸聊，還抖內上萬元人民幣。示意圖，與此次新聞事件無關。（歐新社）

    廣東11歲男童遭41歲女主播誘騙，與對方進行視訊裸聊，還抖內上萬元人民幣。示意圖，與此次新聞事件無關。（歐新社）

    2024/10/29 13:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東當地法院日前審理一起誘騙未成年裸聊案件，一名41歲二寶媽誘惑11歲男童脫衣視訊，更讓對方「抖內」上萬元人民幣，最後因「猥褻兒童罪」判處有期徒刑3年。

    綜合中媒報導，這起事件發生在2023年8月，廣東省佛山市順德區陳姓男子發現小學6年級的兒子，暑假期間的生活作息與平時上學落差很大，隨後抓到年僅11歲的兒子經常與41歲的周姓女主播視訊裸聊，甚至打賞對方超過人民幣1萬元（約新台幣44970元）。

    原來陳姓男童受到廣告誘惑，透過外婆的微信帳號在直播平台註冊並儲值，隨後開始與女主播聊天。在互動過程中，周姓婦人不斷使用挑逗性言語及動作，甚至以打賞金錢為條件脫掉衣物。最終男童家長發現此情況，立即報警求助。

    警方調查發現，周女來自廣西，是兩個兒子的媽媽，聲稱平時上網當主播來貼補家用，並未意識到這樣的行為會觸法。最終因利用社群平台引誘未滿14歲的未成年人進行裸聊，構成猥褻兒童罪，判處3年有期徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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