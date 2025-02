印度寺廟煙火大爆炸現場曝光！釀150多人受傷

2024/10/29 11:46

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度喀拉拉邦卡薩拉戈德(Kasargod)的維拉卡夫(Veerarkavu)寺廟,於28日晚間舉行節日慶典時,突然發生煙火大爆炸事件,導致150多人受傷送醫。

據《美聯社》報導,警方消息指稱,維拉卡夫寺廟附近的煙火儲藏設施,在起火後引發大爆炸,傷者分別送往卡薩拉戈德、坎努爾(Kannur)、門格洛爾(Mangaluru)多間醫院治療,其中8人重傷。

印度節日慶典、婚禮對煙火的需求量很大,但由於安全措施不足,幾乎每年都會發生致命事故。去年7月.印度南部一處煙火工廠爆炸造成8死;2018年,新德里煙火工廠大火導致17人喪命;2017年,印度中央邦一處村落在製造鞭炮時爆炸,共23人死亡。

