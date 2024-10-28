離子取代冷媒！新世代冰箱技術問世 專家：效率更高更環保

全新製冷技術問世 有望取代傳統冰箱；示意圖。（圖擷取自photoAC）

2024/10/28 15:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕我們每天都使用冰箱，但你知道冰箱的製冷原理嗎？傳統的冰箱利用液體吸收熱量後蒸發成氣體，再通過密閉管道冷凝回液體，以此循環來降低溫度。然而，目前常用的製冷劑對環境有害，因此尋找更環保、更安全的製冷方式，成為科學家努力的方向。

科學新聞網站《Science Alert》報導，科學家發明了一種全新的製冷方法「離子熱循環冷卻」（ionocaloric cooling），這項技術不僅更安全，還對環境更友善，未來可能徹底改變我們的製冷方式。

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由美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）與加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的研究團隊開發的這項新技術，運用了物質相變時儲存或釋放能量的原理。就像冰融化時會吸收周圍的熱能一樣，這項技術透過添加離子來改變物質的相態，進而達到製冷效果。

研究團隊使用碘和鈉製成的鹽類來融化碳酸乙烯酯（一種常見於鋰電池的有機溶劑）進行實驗。這種溶劑的生產過程需要使用二氧化碳，這意味著該系統不僅不會產生溫室氣體，還可能協助減少大氣中的二氧化碳。

該團隊的實驗結果令人振奮：僅需不到1伏特的電壓，就能產生攝氏25度的溫度變化，這個成果超越了目前其他類似技術的表現。

研究團隊現正致力於將這項技術從實驗室推向商業應用，並計劃擴大其規模。這項技術未來不僅可用於製冷，還可應用於加熱系統。這項研究成果已發表在《科學》（Science） 期刊上。

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