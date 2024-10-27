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    泰國中資化工廠驚傳爆炸 2緬籍工人死亡、12人受傷

    在泰中資工廠「瀟湘有色金屬有限公司」發生化學爆炸，多名工人受傷、2人死亡。（擷取自Fire & Rescue Thailand/Facebook）

    在泰中資工廠「瀟湘有色金屬有限公司」發生化學爆炸，多名工人受傷、2人死亡。（擷取自Fire & Rescue Thailand/Facebook）

    2024/10/27 18:38

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國東部巴真府（Prachinburi）一間中資化學工廠昨日突然發生爆炸，當場炸飛1名外籍工人，目前已知2死、12傷。

    綜合泰媒報導，巴真府甲民武里縣博通33工業區（Borthong 33 Industrial）內，一家中資煉鉛工廠「瀟湘有色金屬有限公司」於26日發生爆炸意外，導致至少2名緬甸籍工人喪命，其中1人當場死亡，另一人送醫後宣告不治。此外還有12名員工受爆炸波及受傷，已緊急送醫治療。

    泰國工業區管理局（IEAT）初步調查認為，事故的原因可能是工人過量添加化學藥品，進而引發劇烈的化學反應，最終導致儲槽爆炸。這起爆炸的威力巨大，造成緬甸籍男子敏昂（Min Aung）不幸摔入鍋爐，遺體被發現時已嚴重燒焦、皮膚剝落且頭部裂傷。

    泰國當局強調，將加快調查速度，同時承諾與相關單位互相配合，為受到事故影響的工人提供協助及補償，並加強對工廠的安全監督，防範類似事件再次發生。

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