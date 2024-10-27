拂曉前攻擊 以色列轟炸伊朗 以警告勿回擊 伊媒放話有權報復

以色列26日對伊朗三省發動三波轟炸，鎖定軍事目標，但避開敏感的石油與核子設施。（法新社）

2024/10/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕為報復伊朗本月初發射飛彈攻擊以國領土，以色列廿六日對伊朗三省發動三波轟炸，鎖定軍事目標，但避開敏感的石油與核子設施。伊朗聲稱防空系統有效限制損害，兩名士兵死亡，似有意淡化。以國雖警告德黑蘭當局勿回擊，但伊媒放話稱有權報復，加深外界對中東情勢進一步惡化憂慮。

以國軍方表示，數十架戰機在黎明前完成對伊朗飛彈工廠、地對空飛彈陣列以及其他設施的三波攻擊，並且安返以國。此外，以軍還攻擊在伊拉克與敘利亞境內的飛彈設施，防止它們攔截以軍。美國證實在以軍行動前曾接獲通知但並未參與。伊朗則表示，防空系統成功抵禦在德黑蘭、胡齊斯坦與伊拉姆三省之軍事目標所遭到的攻擊，部分地點僅受到「有限損壞」，但有兩名士兵死亡。

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以軍估計伊朗不會立即回應，但仍警告德黑蘭當局勿還擊，否則會再報復，「伊朗政權若犯下新一輪緊張情勢升高的錯誤，我們有義務做出回應」。美聯社指以軍避開敏感設施，表明不希望局勢進一步升級，也顯示幕後的國際外交努力有效。

但伊朗外交部在聲明中援引聯合國憲章，指伊朗有「權利與義務」自衛，但也有「責任」維護區域和平安全。據路透消息，德黑蘭當局已舉行數場高層會議，半官方的塔斯尼姆通訊社說，以色列必將遭到與其行為相應的回應。

這是以伊自今年四月以來的最新一波冤冤相報行動。隨著去年十月七日以色列與哈瑪斯的加薩戰爭逐漸擴大，以國四月初攻擊伊朗駐敘利亞大馬士革領事館，伊朗隨即於同月中旬對以國發射三百枚飛彈與無人機；七、九與十月，伊朗扶持的哈瑪斯與黎巴嫩真主黨的領袖陸續遭以國狙殺，本月一日，伊朗對以國領土發射約兩百枚飛彈，為繼四月以來第二度直攻以國本土。

包括沙烏地阿拉伯與埃及等許多阿拉伯國家都譴責以色列的攻擊；俄羅斯與德國憂心情勢升高，約旦表示未讓以國使用其領空。美英敦促伊朗停止報復，以結束戰事循環，不讓局勢升級。

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