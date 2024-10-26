傳中國駭客侵美電信業 鎖定賀錦麗川普陣營手機

路透社今天引述知情人士說法報導，中國駭客入侵美國電信巨擘威瑞森（Verizon）系統，鎖定美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊相關人士手機攻擊。（美聯社）

2024/10/26 12:54

〔中央社〕路透社今天引述知情人士說法報導，中國駭客入侵美國電信巨擘威瑞森（Verizon）系統，鎖定美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊相關人士手機攻擊。

根據美國媒體報導，共和黨總統候選人川普和競選搭檔范斯（J.D. Vance）的手機也成為攻擊目標。路透社無法證實這些報導內容。

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「紐約時報」（The New York Times）報導說，調查人員已在釐清是否有川普和范斯的通聯紀錄被竊取。

報導還說，川普陣營本週被告知，政府內部和外部人士的電話號碼成為威瑞森電話系統被滲透的目標，這些人士包括川普和范斯。

川普陣營並未證實川普和范斯的手機遭到鎖定攻擊。

川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）表示，副總統賀錦麗任由中國和伊朗攻擊美國基礎設施，以阻川普重返白宮。

中國駐美大使館表示目前不清楚具體情況，但重申中方反對並打擊任何形式的網路攻擊和網路竊盜行為。

大使館發言人接受採訪時說：「美國總統選舉是美國內政。中方無意也不會干涉美國選舉。」

賀錦麗陣營未立即回應置評請求。

川普競選團隊今年稍早曾遭遇駭客攻擊。美國司法部指控伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）3名成員是幕後黑手，稱他們企圖破壞11月5日大選。

美國聯邦調查局（FBI）和網路安全和基礎設施安全局（CISA）今天表示，他們已在調查與中國有關的人員未經授權侵入商業電信基礎設施情事，但聯合聲明未點名這起事件的目標。

據報駭客手法高超，企圖鎖定美國電信業者並蒐集情資，美國最大電信公司威瑞森表示有留意此事並持續與執法單位合作。

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