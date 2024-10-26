太陽爆發X3.3級強閃焰 恐影響地球通訊與電力系統

這張由NASA太陽動力學天文台 （SDO） 於2024年10月23日拍攝的影像，顯示一次太陽閃焰爆發。圖中左側明亮的閃光即為閃焰，影像以橙色呈現的是極紫外光波段，突顯閃焰物質的高溫。（圖擷取自NASA/SDO）

2024/10/26 12:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國航太總署（NASA）的太陽動力學天文台 （Solar Dynamics Observatory, SDO）10月23日偵測到一次強大的太陽閃焰，於美東時間晚上11點57分（台灣時間10月24日中午11點57分）達到峰值，強度達到X3.3級。X3.3級閃焰屬於高強度事件，可能造成無線電通訊、導航系統和電力網絡的中斷，並對太空人和太空船構成輻射風險。

太陽閃焰是太陽表面釋放出的強烈輻射和能量爆發，源於太陽大氣中儲存的磁能突然釋放。這些閃焰通常在磁場高度集中的太陽黑子附近發生，強度範圍從輕微到極為劇烈。科學家將閃焰強度分級為C、M和X級，其中X級強度最高，一次X級閃焰釋放的能量相當於數百萬顆氫彈同時爆炸。

請繼續往下閱讀...

太陽閃焰的影響遠不止於太陽本身，它能干擾地球的無線電通訊、GPS訊號，甚至電力網絡。強烈的X級閃焰，特別會對太空人和太空船造成輻射危害。科學家研究太陽閃焰，以期更好地了解和預測「太空天氣」，藉此保護可能受這些劇烈太陽活動影響的科技和人類活動。

2010年發射的NASA太陽動力學天文台（SDO）衛星，以空前的細節持續觀測太陽，幫助科學家們了解太陽對地球和太空天氣的影響。SDO配備先進儀器，持續監控太陽大氣，以多種波長捕捉高解析度的影像和數據，讓科學家能即時追蹤太陽活動，例如閃焰、太陽黑子和日冕物質拋射。

SDO的觀測對於研究太陽磁場、太陽風和可能影響地球科技（包括通訊和導航系統）的高能事件至關重要。透過這些觀測資料，科學家們能更深入了解太陽活動機制，進而預測和減輕太空天氣對我們高度依賴科技的社會造成的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法