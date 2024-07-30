NASA太陽帆系統即將揚帆！ 開啟太陽能推進新篇章

這是一幅藝術家概念圖，顯示NASA的先進複合材料太陽帆系統在軌道上，太陽在地球地平線上升起。（圖擷取自NASA官網）

2024/07/30 10:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）正在準備為其立方衛星（CubeSat）展開太陽帆，這項實驗將測試利用陽光作為推進力的可能性，預計在未來幾週內展開帆面。一旦成功，將為人類探索宇宙開啟新的篇章，也為太空航行技術帶來革命性的改變。

據《每日科技網》（scitechdaily）7月29日報導，這項由紐西蘭發射的任務，涉及使用新材料來提高效率，被命名為「先進複合材料太陽帆系統」（Advanced Composite Solar Sail System）。 帆面將使用由新型材料製成的複合材料伸縮桿，從太空船的12單元（12U）立方衛星主體展開，這些新材料比以前的設計更堅固且更輕。一旦成功完成伸縮桿和帆面的展開，團隊希望透過升降衛星軌道來證明帆面的推進能力和機動性。

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太陽帆的原理十分簡單，卻蘊含著巨大的潛力。它利用陽光的壓力作為推進力，光子反射在帆面上會推動太空船。就像帆船轉向捕捉風一樣，太空船可以透過調整帆的角度來調整軌道。這種技術被視為未來太空探索的重要方向，尤其是對於長距離、深太空的探索任務。

該任務在4月搭乘火箭實驗室（Rocket Lab）的電子火箭（Electron rocket）從紐西蘭發射升空後，完成了一系列測試和準備工作，包括測試雙向通訊和展開太陽能板，為電池充電。

由於其軌道位置約在地球上方600英里（1000公里），以及帆面巨大的反射面積（約860平方英尺，即80平方公尺），任務經理表示，一旦帆面完全展開，太陽帆系統應該在夜空中很容易被看到。

這項「先進複合材料太陽帆系統」項目由NASA艾姆斯研究中心（NASA Ames）管理，並設計和建造了機載攝影機頭診斷系統。NASA蘭利研究中心（NASA Langley）設計和建造了可展開的複合材料伸縮桿和太陽帆系統。

位於NASA艾姆斯的NASA小型太空飛行器技術辦公室，在NASA航天技術任務理事會（STMD）的領導下，為該任務提供資金和管理。NASA STMD的「突破性發展」（Game Changing Development）計畫開發了可展開的複合材料伸縮桿技術。美國加州長灘的火箭實驗室公司（Rocket Lab USA, Inc.）提供了發射服務。美國馬里蘭州大學公園的AST&Defense LLC公司設計和建造了太空船母體。

報導指出，這項實驗的成功，將證明太陽帆作為推進系統的可行性，為未來探索太陽系甚至更遙遠的星系，開啟了新的可能性。它也將推動太空探索技術的革新，為人類探索宇宙的奧秘邁出堅實的一步。

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