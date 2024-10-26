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美Costco自有品牌燻鮭魚 有李斯特菌風險已下架

美國佛州Costco門市所販售的自有品牌燻鮭魚，由於存在李斯特菌風險已下架。（圖擷自Acme Smoked Fish Corp.網站）

美國佛州Costco門市所販售的自有品牌燻鮭魚，由於存在李斯特菌風險已下架。（圖擷自Acme Smoked Fish Corp.網站）

2024/10/26 12:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖大賣場Costco（好市多）在佛州門市販賣的自有品牌Kirkland Signature燻鮭魚，由於部分商品存在李斯特菌汙染風險已下架召回。

《ABC》報導，燻鮭魚製造商「Acme Smoked Fish Corp.」表示，受影響的產品包裝正面印有批號「8512801270」，本月9日至13日在佛州Costco門市販售，已於13日下架完畢。

Acme指出，此次召回不影響該公司和Kirkland品牌的其餘產品，若有購買同批號的消費者切勿食用，並且可回到Costco獲得全額退款。Acme強調，這是美國東南地區的獨立事件，目前尚未有任何罹病通報。

據了解，李斯特菌是全美食物中毒致死的第3大病因，每年約有1600人感染，260人死亡，高風險族群為嬰兒、孕婦、免疫系統較弱者、65歲以上老人，主要症狀為發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲勞、頸部僵硬、意識紊亂、失去平衡等等。

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