兩大億萬富豪老闆出手 洛時與華郵縮手挺賀錦麗

華盛頓郵報發行人路易斯今天說，華郵今年起不再為總統候選人背書。華郵報導，社論版原已寫好挺民主黨總統候選人賀錦麗的草稿，老闆貝佐斯決定不再做政治背書。洛杉磯時報日前也擋下挺賀社論。（美聯社資料照）

2024/10/26 12:47

〔中央社〕華盛頓郵報發行人路易斯今天說，華郵今年起不再為總統候選人背書。華郵報導，社論版原已寫好挺民主黨總統候選人賀錦麗的草稿，老闆貝佐斯決定不再做政治背書。洛杉磯時報日前也擋下挺賀社論。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，這是華郵36年來首度不為特定總統候選人背書，以後也不會出現華郵支持某位總統候選人的文章。

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路易斯（William Lewis）今天透過專欄發表「關於政治背書」的文章，提到這項決定基於幾個理由：回歸華郵不為總統候選人背書的初衷、維護獨立性、同時也是一項宣示，支持讀者自行判斷投給哪位總統候選人。

華郵報導，2名知情人士說，編輯部原已寫好支持賀錦麗（Kamala Harris）的草稿，貝佐斯（Jeff Bezos）做了不為總統候選人背書的決定。億萬富豪貝佐斯是美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）的創辦人，他在2013年買下華郵。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）的老闆、華裔億萬富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）日前也擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，社論版編輯賈沙（Mariel Garza）隔天請辭。美聯社報導，今天再有2名資深記者辭職。

華郵報導，貝佐斯的決定，引發許多社論版編輯的不滿。前華郵總編輯巴龍（Martin Baron）透過訊息回覆給華郵記者：「歷史將記錄下這個以勇氣聞名的機構，表現出令人不安的懦弱時刻。」

「這是懦弱、黑暗的時刻，將使民主成為受害者」。巴龍說，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將會視此為「他可以對華郵的老闆貝佐斯（和其他媒體老闆）進一步施壓的邀請」，並因此感到高興。

CNBC報導，在2019年的一宗訴訟中，亞馬遜說，川普為了傷害被他視為政治敵人的貝佐斯而「不當施壓」，導致亞馬遜失去五角大廈一項價值100億美元（約新台幣3208億元）的合約。五角大廈將這項業務交給微軟（Microcraft）。

華郵報導，華郵1976年支持卡特（Jimmy Carter），自此，每次總統選舉都會支持特定候選人。唯一例外是1988年，當年共和黨由副總統老布希（George H. W. Bush）參選，民主黨的候選人是杜凱吉斯（Michael Dukakis）。

路易斯的文章則說，華郵1976年支持卡特是有「當時可理解的原因」。過去的傳統一直是不為特定候選人背書，除了1952年為艾森豪（Dwight Eisenhower）背書以外。1960、1972年的社論也有說明不背書的理由，現在仍適用。

華郵報導，華郵過去支持的總統候選人都是民主黨籍。

關於洛杉磯時報拒絕為賀錦麗背書的原因，華郵報導，黃馨祥的女兒在社媒說，這與現任拜登（Joe Biden）政府及賀錦麗對以色列及加薩戰爭的政策有關，並非支持川普，「對我來說，種族戰爭是不可逾越的紅線」。

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