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    香蕉藝術品「丑角」重回市場！ 身價暴漲12.5倍

    香蕉藝術品「丑角」重回市場，預計拍賣價最高可到150萬美元。（歐新社）

    香蕉藝術品「丑角」重回市場，預計拍賣價最高可到150萬美元。（歐新社）

    2024/10/27 16:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕還記得紅極一時的牆上香蕉嗎？2019年，義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）以膠帶將香蕉黏貼在牆壁上，創作出名為「丑角（Comedian）」的藝術品，3套裡有2套以12萬美元（約新台幣385萬元）售出，另1套價格更高但保密，如今又有1套重回市場，預計拍賣價最高可到150萬美元（約新台幣4812萬元）。

    2019年12月7日，有1套「丑角」在美國邁阿密藝術博覽會上展出，沒想到來自紐約的表演藝術家達圖納（David Datuna），竟當場把香蕉拿下來吃掉，現場民眾原本以為他只是在吃自己帶來的水果，定睛一看這才發現上面還纏著膠帶，消息曝光後隨即引起熱烈討論。

    達圖納隨即召開記者會，指稱「這是我的藝術表演，我絕對不後悔。」達圖納說，卡特蘭是世界頂級的藝術家之一，用膠帶黏住香蕉是一個天才的想法，但他不認為自己的表演會損害到卡特蘭的作品。

    《CNN》報導，在達圖納事件後，「丑角」無疑更廣為人知，蘇富比拍賣行表示，如今又有1套回到市場，估價在100萬美元（約新台幣3208萬元）至150萬美元之間。

    蘇富比指出，得標者會收到1根香蕉、1捲膠帶、真品證書和「貼香蕉說明書」。蘇富比強調，無論香蕉或膠帶都不是原來的，因為這屬於「概念性藝術品」，每次裝設都會更換材料。

    表演藝術家達圖納2019年當眾吃下「丑角」。（路透）

    表演藝術家達圖納2019年當眾吃下「丑角」。（路透）

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