印尼中資工廠爆炸 至少13死38傷

印尼的中蘇拉威西省莫羅瓦利工業園區（見圖）的1家中資鎳加工廠24日發生爆炸，造成至少13人死亡與38人受傷。（彭博）

2023/12/24 17:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕印尼的中蘇拉威西省（Central Sulawesi）莫羅瓦利工業園區（Morowali Industrial Park）的1家中資鎳加工廠24日發生爆炸，造成至少13人死亡與38人受傷，事故原因初步判定與維修熔爐不慎有關。

根據莫羅瓦利工業園區發言人的聲明，爆炸發生在當地時間24日清晨5時30分（同台灣時間），地點是位於上述工業區的印尼青山不銹鋼有限公司（Indonesia Tsingshan Stainless Steel, ITSS）的工廠；死亡人數目前已增至13人，包括8名印尼人與5名中國人，另有38人受傷；火勢已於同日早上9時10分撲滅。

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工業園區發言人還說，初步調查顯示，事故可能肇因於熔爐底部仍殘存若干易燃液體有關，以至於在維修熔爐時不慎引燃而發生爆炸；由於事發現場放有許多用來焊接與切割熔爐零件的的氧氣瓶，因此又發生2度爆炸。

ITSS是中印合資企業，絕大部分股份在全球最大鎳製造商與中國最不鏽鋼製造商「青山控股集團」手中。蘇拉威西島是礦產豐富的印尼的產鎳中心，而鎳又是製造電動車電池與不銹鋼的原料之一；中資在此加碼投資已引發對中資工廠工作條件的不安。

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