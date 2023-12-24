為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印尼中資工廠爆炸 至少13死38傷

印尼的中蘇拉威西省莫羅瓦利工業園區（見圖）的1家中資鎳加工廠24日發生爆炸，造成至少13人死亡與38人受傷。（彭博）

印尼的中蘇拉威西省莫羅瓦利工業園區（見圖）的1家中資鎳加工廠24日發生爆炸，造成至少13人死亡與38人受傷。（彭博）

2023/12/24 17:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕印尼的中蘇拉威西省（Central Sulawesi）莫羅瓦利工業園區（Morowali Industrial Park）的1家中資鎳加工廠24日發生爆炸，造成至少13人死亡與38人受傷，事故原因初步判定與維修熔爐不慎有關。

根據莫羅瓦利工業園區發言人的聲明，爆炸發生在當地時間24日清晨5時30分（同台灣時間），地點是位於上述工業區的印尼青山不銹鋼有限公司（Indonesia Tsingshan Stainless Steel, ITSS）的工廠；死亡人數目前已增至13人，包括8名印尼人與5名中國人，另有38人受傷；火勢已於同日早上9時10分撲滅。

工業園區發言人還說，初步調查顯示，事故可能肇因於熔爐底部仍殘存若干易燃液體有關，以至於在維修熔爐時不慎引燃而發生爆炸；由於事發現場放有許多用來焊接與切割熔爐零件的的氧氣瓶，因此又發生2度爆炸。

ITSS是中印合資企業，絕大部分股份在全球最大鎳製造商與中國最不鏽鋼製造商「青山控股集團」手中。蘇拉威西島是礦產豐富的印尼的產鎳中心，而鎳又是製造電動車電池與不銹鋼的原料之一；中資在此加碼投資已引發對中資工廠工作條件的不安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印尼中資青山不鏽鋼廠爆炸 至少12死39傷
2023/12/24 16:48

印尼中資青山不鏽鋼廠爆炸 至少12死39傷
官員曝：特斯拉計畫在印尼投資電池材料工廠
2023/08/15 09:17

官員曝：特斯拉計畫在印尼投資電池材料工廠
全球鎳供過於求 2028年前不會改善
2023/06/12 11:37

全球鎳供過於求 2028年前不會改善
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播