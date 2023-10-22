人夫與女友裸聊偷截圖露胸照 二審維持判4月

台中已婚劉姓男子和一名女子交往時，趁視訊裸聊暗中截圖露胸照片，台中高分院維持一審4月徒刑的判決。（記者陳建志攝）

2023/10/22 20:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名已婚劉姓男子和一名女子交往時開視訊裸聊，卻暗中截圖裸露胸部的照片存在手機中，女子不知情，直到一名中國籍的夏姓人士，將截圖傳給女子才得知上情，對劉男提出妨害秘密告訴，一審判刑4月，劉男認為女子是因索取分手費不成才提告上訴，台中高分院審理後，認定視訊與截圖的性質及效果並不同，維持一審判刑4月，全案確定。

判決指出，劉姓男子已婚，與一名女子成為男女朋友，雙方在前年進行視訊裸聊時，劉男涉嫌將女子裸露胸部的視訊對話過程截圖，但女子不知情，劉男將相片存放在手機內，女子因故得知，不過雙方在去年4月間分手後，女子據此提告。

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劉男辯稱，截圖當時確實是雙方正在裸聊，並非女方所稱僅是在換衣服，而雙方視訊裸聊早有數次，女方之前也曾多次傳送自身裸露胸部的照片給他看。又從雙方微信對話紀錄中，女方在2011年12月22日發現有截圖照片時並未感到任何一絲驚訝、憤怒或怪罪，直到去年4月分手後，為了向他索取高額分手費，開始謊稱曾遭他性侵、偷拍、截圖，並曾偕同友人到公司欲索討分手費，認為是女方想企圖藉由司法手段，達成其最終獲取更多分手費的目的，希望獲判無罪。

一審認為，視訊與截圖的性質及效果並不同，視訊為動態過程而無電子訊號留存的問題，不過若將截圖以電子訊號存放在行動電話，極可能因程式設定而同步上傳後儲存於雲端空間，恐遭截圖者故意散布或因保管不慎外流，危害被拍攝者的隱私、名譽，這就是諸多同意視訊裸聊者，事後發現過程中竟遭截圖而身心受折磨的原因。

因此在女方不知情下逕自截取女方視訊過程的裸體影像照片，屬以照相竊錄他人非公開的活動及身體隱私部位，依妨害秘密罪判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。

劉男認為判太重、檢察官認為判太輕均提起上訴，台中高分院審理後，認為一審量刑妥適，沒有違誤之處，檢方或劉男上訴都無理由，予以駁回，全案確定。

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