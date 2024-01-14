中國破獲大型網路淫穢表演案 女直播主4000人涉案

內蒙通遼警方破獲特大網路組織淫穢表演案，在多地點抓獲涉案人員。（翻攝自微博）

2024/01/14 19:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國內蒙古自治區官方近日稱，破獲一起「輻射全國」的特大網路組織淫穢表演案，4000名女直播主涉案。該話題被推上熱搜，引起網友質疑，為何案件至今才被查獲。

據《環球時報》報導，根據內蒙通遼市公安局微信公眾號13日消息，通遼市公安局科爾沁分局透過縝密偵查，破獲這起刑案，涉黃APP涉及註冊用戶達十餘萬人、女直播主4000名，涉案資金流水累計近1億元人民幣（約新台幣4.3億元），成功「端掉」3個涉黃主體APP，並逮捕涉案人員13人。該案為內蒙古警方2024開年以來，打掉的首個「全鏈條式」輻射全國的涉網新型犯罪案件。

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據通報，一個名為「某聊」的APP涉嫌黃色直播平台，被發現女直播主皆為用戶提供每分鐘6元至16元（約 新台幣26元至70元）的「1對1」涉黃直播，劉某、羅某、王某涉嫌組織建立該涉黃APP「某聊」平台。

該案主要犯罪嫌疑人劉某、羅某、王某3人，他們還同時涉嫌組織經營「某友」「某陌」等多個同類型涉黃APP。

共有約4000名女直播主串演於多個同架構涉黃APP之間，並提供用戶「1對1」裸聊類型的視訊猥褻表演，用戶註冊會員後可儲值兌換虛擬金幣，依照不同的虛擬金幣打賞、贈送禮物等方式讓女直播主進行不同裸露尺度的淫穢表演。

「特大猥褻表演案涉4000名女主播」的話題衝上14日的熱門搜榜，網友紛紛跟貼評論。很多網友質疑，為何發展到4000名女直播主涉淫穢表演，案件才被查獲？還有人說，「這只是曝光的，沒被揭露的乘以100倍」、「中國這樣的平台太多了，這只是九牛一毛」，還有不少網友表示，短影音APP「快手」上的淫穢表演更多，官方為什麼不管。

中國內蒙警方破獲特大網路組織淫穢表演案，涉女主播多達約4000人。（翻攝自微博）

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