保守派智庫：美媒偏離中立創新高 川普85％負面vs.賀錦麗78％正面

美主流媒體報導失衡，恐影響選情發展。圖為川普與賀錦麗在9月10日辯論前握手。（路透）

2024/10/29 17:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離2024年美國總統大選投票僅剩一週，最新研究指出美國三大電視網對兩黨候選人的報導呈現空前的「嚴重失衡」。保守派智庫媒體研究中心（Media Research Center，MRC）28日發布的分析顯示，自今年7月以來，民主黨候選人賀錦麗獲得高達78%的正面報導，而共和黨候選人川普則承受85%的負面報導。

這份分析涵蓋ABC、CBS及NBC三大無線電視網的晚間新聞，研究人員檢視了自7月下旬拜登宣布退選後至10月25日期間播出的600多則總統大選相關報導。研究發現，目前的報導失衡程度已超越前兩次大選：2016年時川普與希拉蕊．柯林頓雙雙遭負面報導（分別為91%及79%），2020年時拜登獲66%正面報導，川普則有92%負面報導。

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研究指出，三大電視網投注超過200分鐘報導川普相關爭議，但對賀錦麗的負面新聞，如剽竊指控、夫婿任德龍（Doug Emhoff）涉及的爭議等，卻往往輕描淡寫或完全忽略。相反地，電視台大量引用支持賀錦麗選民的正面評價，為其營造有利氛圍。

值得注意的是，自兩位候選人在9月舉行辯論會後，報導重心明顯轉向。研究顯示，7月21日至9月10日期間，賀錦麗與川普獲得的報導時間幾乎相同（分別為353分鐘、355分鐘）；但此後川普的報導時間幾乎是賀錦麗的兩倍（398分鐘比230分鐘）。

MRC分析發現，自7月21日以來，川普的報導中有31%（約753分鐘）著重於其個人爭議，特別是國會山莊事件及質疑2020年大選結果等議題，並將其標籤為「民主威脅」。相較之下，賀錦麗的負面報導僅佔其總報導時間（583分鐘）的5%，約28分鐘。即使是共和黨指控她「過於自由派」的批評聲音，也只獲得約5分鐘22秒的報導時間。

這份研究結果出爐之際，蓋洛普（Gallup）民調也顯示，美國民眾對主流媒體的信任度持續低迷。調查發現，僅31%受訪者表示對媒體報導有「相當」或「很大」程度的信任，這已是連續第三年有更多美國人「完全不信任」（36%）媒體，遠超過信任媒體的比例。

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