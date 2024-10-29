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    真主黨領袖命喪以軍空襲 二號人物卡西姆獲選接班

    真主黨今天宣布，已選定原為組織二號人物的卡西姆接任領導人。（路透）

    真主黨今天宣布，已選定原為組織二號人物的卡西姆接任領導人。（路透）

    2024/10/29 19:39

    〔中央社〕黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」領導人納斯拉勒上個月死於以色列對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部的空襲，真主黨今天宣布，已選定原為組織二號人物的卡西姆接任領導人。

    法新社報導，在納斯拉勒（Hassan Nasrallah）喪命一個多月後，真主黨發聲明表示：「真主黨的諮議會（Shura Council）同意推選…卡西姆（Sheikh Naim Qassem）出任真主黨總書記。」

    美聯社報導，卡西姆長期擔任納斯拉勒副手，自納斯拉勒死後就肩負起真主黨代理領導人一職。

    路透社報導，卡西姆今年71歲，1991年獲真主黨時任總書記穆薩維（Abbas al-Musawi）任命為副手，隔年穆薩維死於以色列發動的一次直升機攻擊行動。

    納斯拉勒接任真主黨領袖後，卡西姆仍留任副手一職，且一直是真主黨首席發言人，接受外國媒體採訪，包括過去1年來與以色列交火期間。

    納斯拉勒9月27日身亡後，真主黨高階人物薩法丁（Hashem Safieddine）被認為最有可能接班，但一週後薩法丁也死於以色列空襲。

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