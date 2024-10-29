風向變了？美《華郵》拒為候選人背書 貝佐斯：避免偏見觀感

貝佐斯否認與川普「交易」，強調不背書是基於原則。（法新社）

2024/10/29 12:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》老闆、全球最大電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）27日打破沉默，為該報決定放棄公開支持任何美國總統候選人的決定辯護，強調「政治背書」會給人偏見的印象。此舉打破了該報36年公開表態支持民主黨候選人的傳統，並報社內外引發激烈迴響。

貝佐斯在《華郵》專欄發表文章，闡述了此決定的理由，稱該報停止為白宮候選人背書是一個「基於原則的決定，也是正確的決定」。他指出：「總統背書不會左右選民意見，沒有選民會因報紙背書而改變立場。」貝佐斯進一步表示：「這種背書只會加深媒體的偏見印象，削弱其獨立性。」

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《華郵》執行長兼發行人路易斯（Will Lewis）25日宣布不再支持總統候選人，此舉立即在新聞界引發了爭議。據報導，該報編輯委員會原本已準備支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）而非前總統川普（Donald Trump），但最終選擇不背書。美國全國公共廣播電台（NPR）指出，該決定引發訂戶流失，已有超過20萬名數位訂戶取消了訂閱。此外，據數位新聞網站Semafor報導，該報言論部門已有員工辭職，另有兩位編輯委員會成員退下職位，但仍留在報社。

貝佐斯在專欄中坦言，美國民眾對媒體的信任度不斷下降，新聞機構必須更努力提高公信力。他寫道：「我們必須準確，並讓人相信我們是準確的。事實是，我們在這點上做得不夠。」貝佐斯還指出：「許多人認為媒體有偏見，無視這一現實只會脫離社會。」他認為，儘管《華郵》和《紐約時報》屢獲新聞獎項，但「我們愈來愈像是只對特定精英階層發聲。」

他進一步表示：「如今，越來越多的民眾轉向未經證實的社群媒體貼文和即興播客（Podcast）等資訊來源，這些內容很容易傳播錯誤訊息，加劇社會分歧。」

針對報社資深編輯卡根（Robert Kagan）的指控，貝佐斯也做出澄清。卡根質疑貝佐斯與川普之間可能達成某種協議，因為川普曾會晤貝佐斯旗下航太公司「藍色起源」（Blue Origin）的高層。貝佐斯鄭重否認，強調「並無任何利益交換」。他表示，報社的決策過程中，並未與任何候選人或其團隊協商或告知。他補充道，當他得知川普與藍色起源會晤的消息時，「不免感到無奈」，因為這可能被誤解為政治交易的證據。

《華郵》此次選擇不為2024年大選背書，是36年來的首次。發行人路易斯強調，這並非改變傳統，而是回歸該報過去不背書的做法，並稱此舉「符合《華郵》長期以來的核心價值」，展現了對「讀者能獨立做出判斷」的信心。

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