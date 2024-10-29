將川普造勢場比作納粹集會 賀錦麗陣營惹眾怒

華茲將川普在紐約麥迪遜廣場花園的造勢活動，與1939年納粹支持者在同地舉行的集會相提並論。（圖：@TrumpWarRoom/X）

2024/10/29 12:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）27日將前總統川普在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）的造勢活動，與1939年納粹支持者在同地舉行的集會相提並論，引發共和黨陣營與猶太裔團體強烈抨擊，要求道歉。

《紐約郵報》報導，華茲在內華達州的競選活動中指出：「川普在麥迪遜廣場花園舉行大型集會，這與1930年代在同一地點舉行的集會有著直接的相似之處。」這番言論立即引發軒然大波。

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一位曾親歷納粹暴行的94歲大屠殺倖存者沃斯基（Jerry Wartski）在川普陣營釋出的影片中強烈反駁。他捲起衣袖展示奧斯威辛集中營的囚犯編號說：「希特勒在我9歲時入侵波蘭，殺害了我的父母和大部分家人。關於希特勒的暴行，我比賀錦麗在一千輩子累積的認知還要深刻。」

共和黨猶太人聯盟（Republican Jewish Coalition）發表聲明指出：「將一位有猶太裔子孫的前總統比作希特勒（川普女婿庫希納是猶太人），不僅可恥，更是對大屠殺歷史的褻瀆。」該組織認為，這樣的言論反映出賀錦麗陣營因民調落後而陷入絕境。

佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員沃爾茲（Mike Waltz）在社群媒體X平台發文說：「我親眼目睹集會現場有來自不同種族、宗教和信仰的數千名愛國民眾，華茲必須向他們道歉。」

與此同時，左傾媒體MSNBC更進一步在報導中，將1939年德裔美國人聯盟（German American Bund）的納粹集會畫面，與川普支持者的集會片段並置剪輯，引發爭議。

賀錦麗陣營近期持續抨擊78歲的川普崇尚法西斯主義，並關注其造勢活動中出現的爭議性言論，包括一名喜劇演員將波多黎各貶稱為「漂浮的垃圾島」。

值得一提的是，現今的麥迪遜廣場花園於1968年啟用，取代了舉辦1939年納粹集會的舊館。這座紐約地標場館在美國政治史上扮演重要角色，民主黨曾在此舉辦多次全國代表大會，包括1924年、1976年、1980年和1992年大會。專家指出，刻意將特定政治集會與歷史上的不當事件連結，可能忽略該場地在美國民主進程中的正面意義。

川普與夫人梅蘭妮亞連袂出席紐約麥迪遜廣場花園的造勢大會。（美聯社）

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