《華盛頓郵報》不為賀錦麗背書 數千名讀者氣炸退訂

美國第2大報《華盛頓郵報》今年未替民主黨總統候選人賀錦麗背書，引起熱議。（法新社）

2024/10/28 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歷史悠久的《華盛頓郵報》在今年美國總統大選中，打破過去36年替民主黨候選人背書的慣例，罕見選擇保持「中立」。事發後，不僅員工公開表達憤怒，還有數千名讀者取消訂閱。

《華爾街日報》27日報導，華郵是在老闆貝佐斯指示下不替賀錦麗背書，但此舉被認為是出於擔心共和黨候選人川普報復。幾名現任和前任員工表示，華郵拒絕表明立場就是放棄該報的原則。據了解，包括知名作家史蒂芬‧金（Stephen King）和強烈反川普的前共和黨眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）在內，有數千名讀者表示，他們已取消訂閱華郵。

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對此，部分華郵記者在社群媒體上呼籲讀者不要取消訂閱，指這麼做只會損害新聞媒體追究當權者責任的能力。還有部分讀者在網路上呼籲，抵制貝佐斯另一事業亞馬遜（Amazon），或取消亞馬遜Prime帳戶以示抗議。

獨立非營利網路新聞網站《休士頓登陸》（Houston Landing）執行長巴蒂亞（Peter Bhatia）表示，從長遠來看，不為特定候選人背書，不能說不是一種討好某位候選人的行為，「這實在是太不幸了，影響是深遠的」。

不過，一些媒體觀察家表示，一家報紙對於總統候選人的背書能發揮多大影響力，現今很難論定，但這並未阻止許多媒體表明立場。相較之下，自1928年以來，《華爾街日報》就沒有支持過任何總統候選人。

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