華郵打破36年慣例 美大選「回歸」中立

美國第二大報華盛頓郵報廿五日宣布回歸華郵做為獨立報媒，不為任何總統候選人背書的傳統。圖為華郵位於美國華府的報社總部。（法新社檔案照）

2024/10/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國第三大報「洛杉磯時報」依該報持有者黃馨祥十一日要求，撤回支持民主黨總統候選人賀錦麗的社論版文章以表中立，美國第二大報「華盛頓郵報」廿五日也在老闆貝佐斯指示下跟進，不為總統候選人背書，打破卅六年來支持民主黨候選人慣例，且宣告今後也不會出現為候選人背書的文章。

為賀背書草稿已完成

據紐約時報報導，在廿五日宣布該消息前，華郵發行人路易斯和言論版編輯希普利在內的高層都向貝佐斯提出建議，要求保留背書傳統。知情人士稱，當時華郵已經完成為賀錦麗背書的草稿。但是經過辯論後，貝佐斯並未接受。

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華郵刊出發行人暨執行長路易斯「論政治背書」一文。他一開頭就明白表示，「華郵不會在這次選舉中為總統候選人背書。也不會出現在未來的任何總統選舉中。我們正回歸不支持總統候選人的根本」。路易斯說，編輯委員會深知此決定「無可避免」將引來「多種解讀」，但「我們的工作就是獨立」。文中稱華郵自一九七六年表態支持卡特後，每次大選都會支持特定總統候選人，支持卡特是因為當時有「可理解的原因」，但之前報社編輯委員會在一九六○年民主黨甘迺迪勝選前，都「堅守獨立報媒不對任何總統候選人背書的傳統」，先前六次大選也僅在一九五二年破例支持艾森豪，且事後看來令人信服。

紐時指出，關於華郵今年是否會為特定候選人背書的問題已經持續了好幾天。有人猜測，貝佐斯被川普可能當選嚇到了，因為他的其他企業擁有許多聯邦政府合約。貝佐斯沒有回覆紐時的評論要求。

不滿被干預 編輯辭職

貝佐斯此一決定立即引發華郵編輯部不滿，已有至少一名編輯辭職。華郵工會聲明表示，他們對此「深感擔憂」，直指編輯部員工擔心工作正受報社管理層干預。華郵前總編輯巴隆批「歷史將在這個以勇氣聞名的機構標誌令人不安的懦弱篇章」、「民主是其犧牲品」。

洛杉磯時報廿五日也有兩名資深記者追隨社論版編輯賈沙腳步請辭。對於該報為何撤回社論，據黃馨祥女兒所述，是與拜登政府和賀錦麗支持以色列的加薩戰爭有關。

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