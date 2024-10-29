鍵盤考古找到大寶藏 消失數百年古馬雅大城曝光

墨西哥奇琴伊察（Chichen Itza）古馬雅文明遺址。示意圖，與此新聞無關。（美聯社檔案照）

2024/10/29 20:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕位於墨西哥叢林中一座龐大的古馬雅文明城市，消失了數百年後，近日被考古研究者發現。而發現這座失落城市的研究人員，竟然是在網路上搜尋雷達探測資料時，意外發現這處遺址。

《英國廣播公司（BBC）》新聞網29日報導，這座古馬雅城市位於墨西哥東南部康皮基州（Campeche），據信其規模僅次於迄今所發現拉丁美洲最大古馬雅城市、距離100公里外的卡拉克穆爾（Calakmul）。

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美國杜蘭大學研究團隊人員是在網路上瀏覽光學雷達探測資料，「意外」發現這座古城遺址。研究團隊成員、杜蘭大學博士生奧德—湯馬斯（Luke Auld-Thomas）說，「我當時在Google搜尋大概搜尋到第16頁，發現一項由墨西哥團體為了環境監測所做的雷達探測」。

他所指的是以光學雷達技術（Lidar）探測被植披掩埋的建築結構體。他利用考古學者使用的方式分析這些資料後，發現當地叢林藏了一座龐大的古城。研究人員根據附近一座潟湖，暫時將古城命名為Valeriana。

這份29日在《古跡（Antiquity）》期刊發表的研究報告指出，古城遺跡距離現今墨西哥大多數馬雅人居住的施普席爾小鎮（Xpujil）附近一條主要道路，徒步僅需15分鐘，可說是「隱藏在最顯眼處」。但是目前尚無這處遺跡的照片，研究人員說，因為「從來沒有人想一探究竟」，雖然當地居民或許早已懷疑茂密叢林裡藏有歷史遺跡。

這座城市面積約16.6平方公里，估計其極盛期在西元750到850年，可供3萬到5萬人居住，遠比今日該地區居住人口還多。該城具備「首府之都的特色」，分為兩大中心區，相距約2公里，中間有密集的房舍和石砌道路連接，城內兩座廣場各設有祭祀用金字塔，古馬雅人可能曾經在此祭祀，並埋葬亡者和玉製面具等珍貴文物。研究人員還在這處遺址發現古運動場、一處蓄水池，顯示當時居民善用地形來應付城市的龐大人口。

研究團隊從這片叢林中發現3處不同遺址、共6764座不同大小的建築物。報告共同作者、專長馬雅文明考古的杜蘭大學人類學教授卡努托（Marcello Canuto）說，這項發現有助於改變西方認為熱帶地區是「文明走向死亡」的思維，這地區是世界上一處豐富和複雜文明的搖籃。

至於這座古城覆滅原因，研究團隊推測與氣候變遷有關。馬雅文明於西元800年開始瓦解，有一部份原因在於其城市人口太密集，無法因應氣候改變做調整。奧德—湯馬斯說，「當乾旱剛開始發生，當地住滿了人，沒有太多調整的彈性，所以或許當人們開始往外遷徙，整個社會系統基本上就瓦解」。

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