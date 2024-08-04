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賀錦麗丈夫爆出醜聞 第一段婚姻曾出軌、讓保母懷孕

美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍，爆出第一段婚姻曾出軌，讓小孩的保母懷孕。圖為賀錦麗和丈夫同框。（法新社）

美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍，爆出第一段婚姻曾出軌，讓小孩的保母懷孕。圖為賀錦麗和丈夫同框。（法新社）

2024/08/04 10:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統、民主黨總統大選推定候選人賀錦麗（Kamala Harris），近來爆出丈夫任德龍（Douglas Emhoff）第一段婚姻曾出軌，讓小孩的保母懷孕，任德龍經常陪著賀錦麗出席造勢活動，尚不清楚這是否會影響選情。

《福斯新聞》報導，現年59歲的任德龍為律師出身，他在1992年和第一任妻子克斯汀（Kerstin）結婚，後來卻和看顧小孩的保母好上，造成婚姻破裂，任德龍與克斯汀在2009年離婚。

2013年，時任加州總檢察長的任德龍認識了賀錦麗，雙方迅速於2014年結婚，共同撫養任德龍和克斯汀的小孩。據了解，賀錦麗在結婚前就知道任德龍第一段婚姻曾有過婚外情，拜登競選團隊2020年在選擇副總統人選時，也了解到任德龍的這段過去。

有消息指出，當年懷孕的保母並沒有選擇生下寶寶，目前尚不清楚任德龍是否有介入抉擇。克斯汀在得知任德龍的過往被揭開後，透露她和任德龍當初是因為各種原因而分開，任德龍是個很好的父親，兩人自離婚後也一直都是好朋友。

任德龍方面則表示，在第一段婚姻期間，確實因為自己的行為讓克斯汀經歷了艱難時期，他已為此承擔了責任。

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