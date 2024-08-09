中國房市、製造業持續萎縮 上半年工人維權抗議757起

根據香港非政府組織「中國勞工通訊」（CLB）的數據，今年上半年中國工人維權事件激增8.8%。（圖取自CLB）

2024/08/09 05:37

首次上稿 8-8 22:32

更新時間 8-9 05:37

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟復甦乏力，房地產市場難有起色，傳統製造業也持續萎縮，北京當局為了拉抬經濟成長，近年來提出「新質生產力」一詞，將大量資源轉移到電動車、太陽能板等高科技產業，但這些產業不需要太多工人，無助於解決傳統製造業和房地產業萎縮所產生的失業和欠薪問題，今年上半年中國工人維權事件更因此激增8.8%。

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房市研究機構克而瑞最新數據顯示，7月中國百大房企銷售金額季減36.4%，年減19.7%。中國官方7月製造業採購經理人指數（PMI）續跌至49.4，為連續第3個月陷入萎縮，顯示製造業活動持續低迷；7月出口增幅也創3個月來最低，更加劇外界對中國龐大製造業前景的擔憂。

過去幾年，中國房企已經進行大幅裁員，如今在製造業持續萎縮下，也難逃關廠和大幅裁員命運，導致近年來中國工人維權事件逐年上升。根據總部位於香港的非政府組織「中國勞工通訊」（CLB）數據，今年上半年中國有757起工人維權抗議事件，高於去年同期的696起，年增8.8%；其中，以建築業占比47.8%最高，其次是製造業的32.4%。

CLB研究員周艾丹表示，製造業萎縮導致工人維權抗議事件，是醞釀一段時間的結果，主要原因是出口訂單減少，因而出現欠薪或工廠倒閉的情況。通常這些事件並非一下子發生，而很可能是連續2至3個月沒發薪，或是工廠訂單減少了，形成工作量減少。

周艾丹說，製造業工人若只靠基本工資是無法維生的，他們的最低工資只有2千多元人民幣，若減少工時，很多工人會自己想走，很多工廠會以這種方式迫使工人自己離職，使工人決定抗議和罷工靜坐。

周艾丹指出，今年上半年中國工人維權抗議事件757起，只顯示他們獲得足夠資訊後立案的數據，實際的數字可能還要更高；而隨著中國經濟持續低迷，工廠欠薪或倒閉情況將會持續，工人維權抗議事件將繼續上升。

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