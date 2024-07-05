英國工黨拿下勝利 日經：將與歐盟、中國重新接觸

專家指出，人權律師出身的施凱爾，應不會在新疆和香港議題上對中國軟化立場。（歐新社）

2024/07/05 19:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國工黨在4日的大選中終結保守黨14年治理，新內閣的外交政策方向備受重視。《日經亞洲》指出，預計接任首相的施凱爾（Keir Starmer）政府，在外交方面的首要內容可能是「重置」英國與歐盟的關係，同時全面檢視與中國的關係，以確定對中政策。

不過專家則認為，工黨政府對中共政府的批評將有所軟化，並因而面臨更多與中國相關的多種風險。

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在烏俄和加薩戰爭持續進行、英中關係不斷惡化，以及法國極右派在選舉中崛起等背景下，英國與歐盟的關係比以往任何時候都更重要。預計接任外交大臣的拉米即呼籲在一個「新的英歐安全協議」基礎上，重新調整英歐關係，「要記住，英法目前佔歐洲軍事能力的50%」。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深副研究員凱內（Andrew Cainey），英歐結盟可能意味採取更有系統的經濟安全手段，包括共同協調對中國電動車徵收更多進口關稅。

工黨表明，在3月兩起「惡意網路活動」被歸咎於與中國政府有關的行為者後，新內閣將對英中關係進行「審查」。分析家預測，工黨政府對中國的態度將比保守黨更一致。

敦國王學院中國研究所主任布朗（Kerry Brown）表示，工黨內部在中國問題上的分歧「沒有保守黨那麼嚴重」。拉米已表示，他希望與北京進行更多接觸，並直言美歐與中國都有高層級官員互訪，保守黨政府卻未對中國進行有意義的部長級訪問，很令人驚訝。

倫敦大學亞菲學院中國研究所所長曾銳生表示，英國要與中國建立更密切的關係，可能​​需要工黨政府對新疆和香港問題，採取比保守黨政府更溫和的觀點，但他認為準首相施凱爾不會採取這個立場，因為他是人權律師出身，還曾擔任英格蘭和威爾斯檢察長及皇家檢察署署長。然而，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）創辦人兼執行董事裴倫德（Luke de Pulford）分析，工黨政府可能會為了實現經濟目標，而避免觸怒北京，「我們將看到英中之間的更多接觸，英對中批評的軟化，但英國也將面臨更多與北京相關的風險。

《法新社》指出，施凱爾去年曾表示，英國需要在貿易、商業和技術等議題上「擺脫」中國，但在應對氣候變遷等議題上，仍有與中國合作的重要性。換言之，他將面臨的挑戰是平衡英國的貿易和經濟利益與安全需求。此外，如果川普在十一月美國總統大選當選，情況可能會變得複雜，因為川普不排除擴大施壓盟友，要求對北京採取更強硬的態度。

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