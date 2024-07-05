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為敗選負責 蘇納克辭英國首相與保守黨黨魁

英國保守黨領導人蘇納克在首相官邸外發表談話。（法新社）

英國保守黨領導人蘇納克在首相官邸外發表談話。（法新社）

2024/07/05 18:49

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國5年一度的大選在當地時間4日落幕，執政的保守黨（Conservative Party）遭遇慘敗，預估在議會僅拿下121席，遠遠落後給在野黨工黨（Labour Party）的412席。而英國保守黨領導人蘇納克（Rishi Sunak）稍早已在晉見國王查爾斯三世（King Charles III）時，辭去首相職位，另外為了對敗選負責，他也宣布會辭去保守黨黨魁。

綜合英國廣播公司（BBC）、《路透》報導，蘇納克在唐寧街（Downing Street）首相官邸外對選民說：「我已為這份職務付出所有，但你們給出了清楚的訊號，英國的政府必須變革，而你們的心聲是這件事情唯一的判斷標準。」

蘇納克接著又說：「我聽見了你們的怒氣與不滿，我也會為這次敗選負責。對於所有不懈努力卻沒有成功的保守黨候選人與活動人士，我深感抱歉，我們無法實現你們努力應得的成果。」

蘇納克隨後偕同妻子穆爾蒂（Akshata Murty）到白金漢宮（Buckingham Palace），向英王遞出辭呈，而白金漢宮事後也發表聲明，證實蘇納克已辭去首相職位。

聲明中指出：「非常尊敬的蘇納克議員今早會見了國王，並辭去了首相與第一財政大臣的職務，陛下欣然同意。」

蘇納克偕同妻子穆爾蒂前往白金漢宮拜見國王，他在抵達時受到了國王私人祕書奧爾德頓（右）的歡迎。（法新社）

蘇納克偕同妻子穆爾蒂前往白金漢宮拜見國王，他在抵達時受到了國王私人祕書奧爾德頓（右）的歡迎。（法新社）

英國保守黨領導人蘇納克在首相官邸外發表談話。（法新社）

英國保守黨領導人蘇納克在首相官邸外發表談話。（法新社）

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