為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

惡劣！8隻小奶狗遭反鎖車上險熱死 正妹女警緊急救援

美國德州塔蘭特郡日前傳出有小狗在高溫下，被惡意鎖在車內險遭活活熱死，所幸被獲報到場的女警救出。（圖擷取自「Tarrant County Sheriff's Office 」粉專）

美國德州塔蘭特郡日前傳出有小狗在高溫下，被惡意鎖在車內險遭活活熱死，所幸被獲報到場的女警救出。（圖擷取自「Tarrant County Sheriff's Office 」粉專）

2024/07/03 21:18

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國德州進入炎熱夏季，一名女警開車外出巡邏時，接獲民眾報案，表示在一處田野中發現一輛廢棄車，車子裡面有8隻小狗狗，疑似被惡意棄養，由於事發當時室外氣溫高達華氏100度（約攝氏37.8度），讓女警緊急趕往現場救出小狗狗們，並把牠們緊急送醫治療，暖心畫面曝光後，掀起網友熱議。

綜合外媒報導，這起事件發生在德州東北部的塔蘭特郡（Tarrant），當地治安官辦公室在上月24日發文透露，警方接到民眾報案，發現有一輛廢棄在田野中的車輛，裡面竟有8隻小狗被鎖裡面。民眾表示，車內沒有給小狗們附上任何水與食物，加上室外溫度極高，車內氣溫絕對會更高，擔心小狗們會被活活熱死，於是立即報警求救。

根據警方公布照片可看到，8隻小狗們即便獲救後，仍全部一臉無力、非常虛弱地趴在汽車後座上，讓到場救援的警察，趕緊拿出水潑在小狗身上散熱。照片曝光，小狗們的可憐模樣，令不少民眾感到心疼，更憤怒表示，「太噁心了，冷血」、「做這種事情的人該被關監獄」、「太過分了，怎麼有人這樣對小狗狗」。

獲報前往現場的女警官海莉（Haley Drew）透露，小狗被發現時情況非常糟糕，她撬開車門救出小狗後，發現有一隻小狗幾乎瀕臨死亡，因此立即將牠們送醫。海莉表示，幸好小狗接受治療後，狀態已經恢復許多，另補充由於自己家中飼養大型獵犬，因此無法收養小狗，但會努力幫忙找適合的家庭送養，「希望每隻小狗都能被收養。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陰雨天也不能將狗狗關車內 北市飼主一覺醒來愛犬「熱衰竭」亡
2023/12/13 11:07

陰雨天也不能將狗狗關車內 北市飼主一覺醒來愛犬「熱衰竭」亡
主人忘情逛IKEA 愛犬留車上4小時活活熱死
2015/06/30 20:41

主人忘情逛IKEA 愛犬留車上4小時活活熱死

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
美國1警犬值勤結束「遭反鎖車內」 不幸被活活熱死
2024/06/26 16:28

美國1警犬值勤結束「遭反鎖車內」 不幸被活活熱死
讓警犬熱死在車內 美國警察被開除究責
2016/08/27 13:42

讓警犬熱死在車內 美國警察被開除究責

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
苦等15年！罕病患者終於接回導盲犬 卻遭訓練師丟車上5小時熱死
2022/08/02 12:35

苦等15年！罕病患者終於接回導盲犬 卻遭訓練師丟車上5小時熱死
飼主烈日下把狗關車上 正義女怒罵「不配養狗」
2015/07/02 20:47

飼主烈日下把狗關車上 正義女怒罵「不配養狗」
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播