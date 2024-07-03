惡劣！8隻小奶狗遭反鎖車上險熱死 正妹女警緊急救援

美國德州塔蘭特郡日前傳出有小狗在高溫下，被惡意鎖在車內險遭活活熱死，所幸被獲報到場的女警救出。（圖擷取自「Tarrant County Sheriff's Office 」粉專）

2024/07/03 21:18

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國德州進入炎熱夏季，一名女警開車外出巡邏時，接獲民眾報案，表示在一處田野中發現一輛廢棄車，車子裡面有8隻小狗狗，疑似被惡意棄養，由於事發當時室外氣溫高達華氏100度（約攝氏37.8度），讓女警緊急趕往現場救出小狗狗們，並把牠們緊急送醫治療，暖心畫面曝光後，掀起網友熱議。

綜合外媒報導，這起事件發生在德州東北部的塔蘭特郡（Tarrant），當地治安官辦公室在上月24日發文透露，警方接到民眾報案，發現有一輛廢棄在田野中的車輛，裡面竟有8隻小狗被鎖裡面。民眾表示，車內沒有給小狗們附上任何水與食物，加上室外溫度極高，車內氣溫絕對會更高，擔心小狗們會被活活熱死，於是立即報警求救。

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根據警方公布照片可看到，8隻小狗們即便獲救後，仍全部一臉無力、非常虛弱地趴在汽車後座上，讓到場救援的警察，趕緊拿出水潑在小狗身上散熱。照片曝光，小狗們的可憐模樣，令不少民眾感到心疼，更憤怒表示，「太噁心了，冷血」、「做這種事情的人該被關監獄」、「太過分了，怎麼有人這樣對小狗狗」。

獲報前往現場的女警官海莉（Haley Drew）透露，小狗被發現時情況非常糟糕，她撬開車門救出小狗後，發現有一隻小狗幾乎瀕臨死亡，因此立即將牠們送醫。海莉表示，幸好小狗接受治療後，狀態已經恢復許多，另補充由於自己家中飼養大型獵犬，因此無法收養小狗，但會努力幫忙找適合的家庭送養，「希望每隻小狗都能被收養。」

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