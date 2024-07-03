台灣原創角色IP跨國圈粉 10組前進日本參展

2024「日本授權展」今天在東京國際展示場開展，駐日台灣文化中心主任王淑芳（右起）、日本角色授權協會理事長古川愛一郎、文策院董事長蔡嘉駿、駐日代表謝長廷、台灣角色品牌授權協會理事鄭文福及日本角色授權協會執行顧問東山靖等人參加台灣館開幕典禮。（記者林翠儀攝）

2024/07/03 21:13

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕亞洲重要角色授權展會2024「日本授權展」今天在東京國際展示場開展，文化內容策進院今年精選了10組台灣原創角色IP參展。文策院董事長蔡嘉駿說，拓展台灣角色IP的國際市場是文策院的重中之重，希望透過參展讓日本知道台灣不只有珍珠奶茶，還有很多具有特色的IP，他也透露這次來日本已和很多單位接觸，期待未來有很多台日合製的作品上市。

文策院今年與台灣角色品牌授權協會合作，邀請日本角色品牌授權協會、東映、日本 ADK等業界專家，以國際市場的觀點，從36家報名品牌中，選出10組原創角色IP作為參展的商洽代表，且同步收錄於台灣館線上型錄，包含合計50個台灣角色作品。台灣館今年更設立自費廣告專區，提供業者更多元的參展方式，今年有網路動畫角色「囂搞Shaogao」和小不點動畫的「毛巾寶貝」等角色自費參展。

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10個參展的原創角色IP中，今年首次參展的包括有以療癒系圖文起家的超人氣貼圖「貓貓蟲咖波」；色彩繽紛、擁有秒殺魅力，目前在日本池袋開快閃店的「KINGJUN」；描繪真實女性生活的「33_original 女子的日常生活插畫」；囊括東西方多元文化的療癒小神明們，發展數位互動的「godpod.」。

另外還有已深耕多年，具海外市場拓展成效的角色IP，包括以繪本和動畫描繪神祕生物們溫暖冒險故事的「章魚熊」；與日本 Poplar 合作出版宇宙冒險故事讀本的「KURORO 宇宙探險隊」，台北捷運親子親善大使「麻吉貓」；已發行 12 種語言經典繪本的「幾米-月亮忘記了」；獨特的潮流藝術國際塗鴉藝術家及玩具設計師角色 「BOUNCE」；經營超過20年、擁有11國商標角色授權經典品牌「饅頭家族」。

台灣館在今天下午開幕，邀請駐日代表謝長廷、駐日台灣文化中心主任王淑芳、台灣角色品牌授權協會理事鄭文福、日本角色授權協會（CBLA）理事長古川愛一郎及日本角色授權協會執行顧問東山靖等人參加。

謝長廷在致詞時說，日本是一個角色圖像大國，包括大家熟悉的 Hello Kitty、熊本熊等都是非常具有代表性的角色，在世界各地圈粉無數，可見成功的角色可以跨越國境、語言的界線，受到大家的喜愛。他也期待透過參展，讓日本市場感受到台灣文化的熱情，讓台灣的角色圖像走向世界。

古川愛一郎說，深刻感受到台灣政府對國際市場推廣的積極態度，不只每年持續參展，規模和內容更是年年增長，品質和創意不斷提升，令人驚嘆，台灣角色IP要在日本市場取得佳績，指日可待。近年多次參與評選作業的東山靖則說，他看到了台灣角色IP創作者的進步，非常驚喜，有些作品既保有台灣世界觀的獨特性，也成長為具有全球競爭力的內容，相信會在日本IP市場上得到不錯的評價。

蔡嘉駿說，日本的角色IP商業市場規模已成長至198.9億美元（約合台幣6543.8億元），是世界重要授權市場，日本授權展更是台灣角色IP往國際發展的重要路徑，今年參展的10個台灣角色IP，都已擁有大量粉絲基礎，期待藉由參展接軌國際市場，讓台灣豐富多元、魅力獨具的角色IP，走向全球。

他還說，文策院和很多日本大型的電視台和廣告公司正在冾談很多動畫和影像作品合作，這次來日本也和很多單位接觸，請大家密切注意在未來有很多台日合製的作品上市。

文策院也說，去年参展的角色IP也有具體的商務成果，包括「MEIMEIbyH.H先生」、「茶葉少女」兩家品牌，今年陸續與日方合作單位展開商業合作；幾米也與日本的動畫公司合作，將為原創故事做跨域發展。

文策院率團參加2024「日本授權展」，台灣館今年主推10大人氣台灣原創角色，「KURORO 宇宙探險隊」的主角KURORO也以大型布偶現身會場。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷參觀台灣館的人度角色「幾米-月亮忘記了」攤位。（記者林翠儀攝）

今年台灣館首次參展的「貓貓蟲咖波」，以療癒系人氣貼圖打開知名度，立體化後更可愛。（記者林翠儀攝）

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