台灣首櫃紅肉紅龍果外銷日本 鄭麗君盼擦亮水果王國品牌

台灣首櫃1000箱、共6公噸紅肉紅龍果完成檢疫處理，將外銷日本！（記者歐素美攝）

2024/07/03 15:22

〔記者歐素美／台中報導〕台灣首櫃1000箱、共6公噸紅肉紅龍果完成檢疫處理，將外銷日本！農業部今天在台中豐原檢疫處理場辦理「Home Run Go 紅肉紅龍果邁向日本」外銷日本首運記者會，行政院副院長鄭麗君表示，這是台灣農產品貿易重要的里程碑，希望擦亮台灣水果王國的品牌；農業部長陳駿季表示，台灣外銷水果從2017年20%去年已提高至47%，表示台灣有近50%的生鮮水果以高端市場，特別是日本高端市場來輸出。

台灣紅龍果生產面積2800公頃，平均產量7萬公噸，主要栽培品種以紅肉為主，占80%以上。農業部表示，我國為果實蠅疫區，日本為非疫區國家

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，2017年我國向日本提出三角柱屬紅龍果市場准入案，日本派調查官來台進行檢疫殺蟲試驗認證，即1萬隻蟲子透過46.5度的蒸熱處理30分鐘，每隻都要死透才通過認證，並舉辦公聽會等程序，歷經8年，日本終於在今年6月5日公告我國紅肉紅龍果可輸入日本。

行政院副院長鄭麗君說，紅肉紅龍果邁向日本，這一刻等了8年、辛苦了8年、準備了8年，終於能夠將台灣人愛吃的紅龍果跟日本分享，這一刻代表台灣農產品貿易重要的里程碑，也是我們能夠開拓多元外銷市場重要的突破，也代表台灣水果愈來愈受國際市場肯定，這是一條台灣農業可以持續的道路，政府相關部門及產業界一起努力支持農友，將台灣的農產品跟世界分享，擦亮台灣水果王國的品牌。

農業部長陳駿季表示，紅龍果外銷日本走了8年，今天是非常特殊的日子，這8年來農民跟貿易商一起努力才能完成，未來我們會有更多優質農產品繼續往國際高端市場來精進。

陳駿季指出，紅龍果外銷日本，早期只限白肉，三角柱屬的紅龍果是指除了白肉以外，所有三角柱屬的紅龍果，包括紅肉、粉紅色等各種顏色的紅龍果都可以輸出日本，不再受限。目前日本年消費紅龍果1500公噸，以越南進口為主，希望未來台灣的紅龍果佔比可提升至30%以上。

陳駿季說，台灣之所以能夠將優良的農產品輸出到其他國家，不只是品種而已，跟技術也有關聯，有些紅龍果其他國家也有，但我們技術的改進及環境的特殊性，我們非常有信心，台灣的農產品輸到其他國就算有競爭對手，我們應該也有優勢。

陳駿季指出，台灣去年輸出中國的農產品占10.2%左右，農業部會協助農民去爭取所有可能外銷的市場，包括中國市場，但是我們還是會去堅持相關的農品一定是輸往高端市場，而且後續檢疫的諮商能符合相關的國際規範，以日本為例，就是符合很標準的國際規範，我們還會持續努力。

政院副院長鄭麗君等到場了解紅肉紅龍果蒸煮檢疫過程。（記者歐素美攝）

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