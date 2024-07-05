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曾率部屠殺烏平民！俄羅斯傘兵指揮官遭控貪腐下獄

俄軍第83近衛空中突擊旅長葛洛迪夫（最右）上校，4日因大規模貪腐案下獄。（圖擷自X）

俄軍第83近衛空中突擊旅長葛洛迪夫（最右）上校，4日因大規模貪腐案下獄。（圖擷自X）

2024/07/05 10:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）證實，俄國軍事法庭4日以涉入大規模貪腐為由，對俄軍空降部隊「第83近衛空中突擊旅」（83rd Guards Air Assault Brigade）旅長葛洛迪夫（Colonel Artyom Gorodilov）上校實施審前拘留2個月。葛洛迪夫是2022年惡名昭彰「布查鎮（Bucha）大屠殺」的俄國部隊指揮官，事件造成逾300名烏克蘭平民遇害。

綜合媒體報導，《塔斯社》引述俄國執法部門所說，葛洛迪夫拒絕對任何指控認罪。

葛洛迪夫此前才因俄烏戰爭中的「功績」受拔擢。近月一連串因貪腐指控下獄的俄軍高級軍官和國防官員中，葛洛迪夫是最新一起案例。

這一波逮捕行動恰逢俄國總統普廷（Vladimir Putin）5月提名貝洛索夫（Andrey Belousov）取代長期盟友蕭依古（Sergei Shoigu）出任俄國防部長。包括國防部副部長、國防部人事主管等重要高層紛紛落馬，均被拘留候審。

2022年3月，時任俄羅斯「第234近衛空中登陸團」（234th Air Assault Regiment）團長的葛洛迪夫，率隊在基輔市郊布查鎮大規模屠殺烏克蘭平民。布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）當時表示，人們無端遭俄軍從後腦「行刑式」槍殺。

布查鎮駭人的景象引發國際譁然，美英法德強烈譴責莫斯科，呼籲以「戰爭罪」展開調查。克里姆林宮則矢口否認其部隊在布查鎮進行了屠殺。

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